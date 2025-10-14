Fontos döntés született a Kremlben, ami hatással lehet az egész orosz haderőre

Oroszország kormánya jóváhagyta azt a törvénytervezetet, amely lehetővé teszi, hogy a hadsereg a mozgósítási tartalék tagjait külföldi műveletekbe is bevonja, formális mozgósítás nélkül – írja a Defense Express beszámolója nyomán az Index.

Az ukrán katonai-biztonsági és védelmi témákkal foglalkozó hírportál jelentése rámutatott, hogy a döntés jelentős változást jelent az orosz hadrendben, mivel ez az első alkalom, hogy a Kreml nyíltan megengedi a tartalékosok bevetését a határokon túl, anélkül, hogy hivatalosan mozgósítást hirdetne.

A jogszabálytervezetet a kormány jóváhagyta, és valószínűleg rövidesen meg is szavazza az orosz parlament, így hamar hatályba lép. Az intézkedés azokra a tartalékosokra vonatkozik, akik szerződést kötöttek az orosz védelmi minisztériummal a tartalékos katonai szolgálatra.

Pontos adatok nincsenek arról, hány tartalékosa is van az orosz hadseregnek, de egyes becslések 3 millióra teszik a számukat. A lépést sokan újabb mozgósítási hullám előkészítéseként értelmezik, hiszen a Kreml korábban is kerülte a hivatalos mozgósítás kihirdetését, tartva a társadalmi feszültségtől.