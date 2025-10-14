ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 14. kedd
Field military uniform of Russian soldier at parade rehearsal against the background of the colors of the national flag. Details of clothing and equipment of an officer with weapon at parade training on Palace Square in St. Petersburg.
Nyitókép: Getty Images

Fontos döntés született a Kremlben, ami hatással lehet az egész orosz haderőre

Infostart

A módosítás értelmében ezentúl külföldön is bevethetők lesznek a tartalékosok. Az orosz vezetés így próbálhatja megoldani az elhúzódó ukrajnai háború miatti létszámhiányt.

Oroszország kormánya jóváhagyta azt a törvénytervezetet, amely lehetővé teszi, hogy a hadsereg a mozgósítási tartalék tagjait külföldi műveletekbe is bevonja, formális mozgósítás nélkül – írja a Defense Express beszámolója nyomán az Index.

Az ukrán katonai-biztonsági és védelmi témákkal foglalkozó hírportál jelentése rámutatott, hogy a döntés jelentős változást jelent az orosz hadrendben, mivel ez az első alkalom, hogy a Kreml nyíltan megengedi a tartalékosok bevetését a határokon túl, anélkül, hogy hivatalosan mozgósítást hirdetne.

A jogszabálytervezetet a kormány jóváhagyta, és valószínűleg rövidesen meg is szavazza az orosz parlament, így hamar hatályba lép. Az intézkedés azokra a tartalékosokra vonatkozik, akik szerződést kötöttek az orosz védelmi minisztériummal a tartalékos katonai szolgálatra.

Pontos adatok nincsenek arról, hány tartalékosa is van az orosz hadseregnek, de egyes becslések 3 millióra teszik a számukat. A lépést sokan újabb mozgósítási hullám előkészítéseként értelmezik, hiszen a Kreml korábban is kerülte a hivatalos mozgósítás kihirdetését, tartva a társadalmi feszültségtől.

Kezdőlap    Külföld    Fontos döntés született a Kremlben, ami hatással lehet az egész orosz haderőre

oroszország

külföld

hadsereg

vlagyimir putyin

kreml

tartalékosok

bevetés

