Még a végén elfogynak az orosz harckocsik

Az orosz páncélostartalék állományának változásait nyomon követő elemzők szerint a háborút megelőzően az orosz hadsereg 7342 tárolt harckocsival rendelkezett. A 2025. augusztus és október közötti friss műholdképekre alapozott becslések szerint ez a szám mára mintegy 2500 darabra apadhatott - olvasható a portfolio.hu-n.

Az elemzés szerint a megmaradt 2500 harckocsiból mindössze 92 darab T-72B variáns kapott „elfogadható” (Decent) minősítést. A többi páncélost „szegényes” (Poor) vagy „nagyon rossz” (Worse) kategóriába sorolták, ami feltehetően a kanibalizáció (alkatrészért történő bontás) megkezdését is jelzi. Az elemzők korábbi, 2024. áprilisi előrejelzései szerint ez a kritikus pont 2026 elejére volt várható.

Az elfogadható állapotú páncélosok gyakorlatilag kinullázódása valószínűsíti, hogy Moszkva kénytelen a régebbi és rosszabb állapotú T-72A, T-64, T-62 és T-55 variánsok felújítására és modernizálására fordítani a figyelmet, ami időigényesebb és kevésbé gazdaságos.

A raktárbázisok kiürülése nem jelenti az utánpótlás azonnali leállását,

mivel a harckocsik – a felújítást és modernizációt követően – csak késleltetve érkeznek a frontra. Becslések szerint az utánpótlási ütem még néhány hónapig fenntartható.

Az orosz harckocsigyártás havi 90–100 darab körül mozog, amelynek 90 százalékát a felújított harcjárművek adják. Az egyre rosszabb állapotú készlet felújítási igénye nagyobb munkaráfordítást követel. Ha ezt Moszkva nem ellensúlyozza kapacitásbővítéssel, a termelés visszaeshet.

A harckocsik általános állagromlása és a készletek apadása arra kényszerítheti az orosz haderőt, hogy spóroljon a páncélosokkal, és a jövőben inkább a gyalogsági támadásokat részesítse előnyben a páncélozott hadoszlopokkal szemben. Az elmúlt hónapok frontbeszámolói már utaltak arra, hogy

csökkent a gépesített oszlopokkal végrehajtott támadások száma, teret adva a gyalogsági rohamoknak.

A harckocsitartalékok kritikus állapota valószínűsíthetően a jövőben már nem változik előnyösen Oroszország számára, ami hosszú távon befolyásolhatja a frontvonalon alkalmazott harcászati módszereket - állapítják meg az elemzők.