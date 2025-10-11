ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai (j) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megbeszélést folytat a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. augusztus 18-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Consolidated News Photos pool/Aaron Schwartz

Telefonon egyeztetett Donald Trump és Volodimir Zelenszkij

Infostart / MTI

Az ukrajnai háború fejleményeiről és lezárásának esélyeiről egyeztetett telefonon Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton - erősítette meg a Fehér Ház.

Az amerikai elnöki hivatal részleteket nem közölt a megbeszélésről, ugyanakkor az ukrán elnök a közösségi oldalán azt írta, hogy az ukrán légvédelem megerősítésének esélyeiről volt szó, valamint tájékoztatást adott az orosz támadásokról. Volodimir Zelenszkij szavai szerint arra sürgette az amerikai elnököt, hogy segítsen a háború lezárásában Ukrajnában, miután a gázai konfliktust tekintve elérte a béke lehetőségét hordozó tűzszünetet. "Ha egy háború megállítható egy régióban, akkor bizonyosan más háborúkat is le lehet zárni - ideértve az orosz háborút" - írta az ukrán államfő.

Kijev az Egyesült Államoktól nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat szeretne kapni az orosz támadások semlegesítése érdekében. Donald Trump amerikai elnök a héten jelezte, hogy megfontolás tárgya a fegyverzet eladása a NATO számára, a felhasználásról szóló döntés pedig a katonai szervezet hatáskörébe tartozik. Az elnök ugyanakkor jelezte, hogy a Tomahawk rakéták felhasználásának részletei külön megbeszélés tárgyát képeznék, ahogy fogalmazott, ezzel kapcsolatban "kérdéseket fog feltenni" a NATO-nak.

