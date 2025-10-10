Kínzás órákon át – újabb véres részletek a herdeckei polgármesternő elleni támadásról

A merénylet kedden történt az észak-rajna-vesztfáliai Herdecke közelmúltban megválasztott szociáldemokrata polgármestere, az 57 éves Iris Stalzer ellen. A hatóságok először politikai indíttatású támadásra gyanakodtak, nem sokkal később azonban a gyanú a polgármester két fogadott, a Bild információi szerint afrikai származású gyermekére, mindenekelőtt 17 esztendős lányára terelődött.

A hét közepén mindezt az életveszélyen túljutó polgármester is megerősítette, és a lányára vallott. Eszerint a 17 éves lány több késszúrással sebesítette meg őt, amit a pincében talált nyomok is megerősítettek.

A rendőrség pénteken újabb, a korábbiaknál is megdöbbentőbb információkat közölt a polgármester vallomására hivatkozva. Eszerint a fogadott lánya a ház pincéjében előbb egy szórófejes dezodorral és öngyújtóval támadt rá, hogy meggyújtsa haját és ruháját. Közben az hangoztatta, hogy bosszút akar állni, az ok azonban nem ismert.

Ezt követően két késsel támadt anyjára, akit 13 késszúrással súlyosan megsebesített. Mindez a beszámolók szerint órákon át tartott. Egyelőre nem világos, hogy Iris Stalzer életveszélyes állapotban a pincéből hogyan jutott fel a ház nappalijába, ahol a hatóságok kedden kora délután találták meg, vérben fürödve, eszméletlenül egy karosszékben.

A Der Tagesspiegel szerint egy bochumi kórházban az orvosok 13 szúrt sebet diagnosztizáltak a polgármester felsőtesten, továbbá több vérömlenyt és koponyatörést is.

A nyomozók szerint a lány nem sokkal déli 12 óra után maga hívta a mentőket, és azt állította, hogy anyját több férfi támadta meg.

A helyszínen elkenődött vérfoltokat is találtak, amelyeken látszott, hogy a rendőrök kiérkezése előtt megpróbálták eltávolítani, a helyszínelő szakemberek azonban egyértelműen azonosítani tudták a vérnyomokat.

A nyomozók a másik fogadott gyerek, egy 15 éves fiú hátizsákjában megtalálták az emberölési kísérlethez használt két kés egyikét. A hátizsákban egy vérfoltos ruhát is találtak, amely feltételezhetően a lányé lehetett. Azt ugyanakkor még vizsgálják, hogy a fiú milyen mértékben érintett a családi tragédiában.

A nyomozás jelenlegi állása alapján az ügyészség abból indul ki, hogy a lány a felelős a történtekért, de a Die Welt szerint továbbra is súlyos testi sértés és nem emberölés kísérletének gyanúja miatt nyomoznak a rendőrök. Ennek az lehet az oka, hogy a lány telefonhívása azt jelezte, elállt az elkövetés szándékától.