ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.65
usd:
337.83
bux:
102004.05
2025. október 10. péntek Gedeon
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Mentõhelikopterhez viszik az Észak-Rajna-Vesztfália tartományban fekvõ Herdecke településen elkövetett késelés sebesültjét 2025. október 7-én. A rendõrség tájékoztatása szerint egy ismeretlen tettes megkéselte Iris Stalzert, a város újonnan megválasztott szociáldemokrata polgármesterét. Az 57 éves nõt kritikus állapotban szállították kórházba, az elkövetõt nagy erõkkel keresik.
Nyitókép: MTI/AP/DPA/Alex Talash

Kínzás órákon át – újabb véres részletek a herdeckei polgármesternő elleni támadásról

Infostart

Egyre megrázóbb információkat közöl a rendőrség a herdeckei polgármester elleni merényletről. A legfrissebb információk szerint fogadott lánya a késes támadás előtt házuk pincéjében órákon keresztül kínozta őt.

A merénylet kedden történt az észak-rajna-vesztfáliai Herdecke közelmúltban megválasztott szociáldemokrata polgármestere, az 57 éves Iris Stalzer ellen. A hatóságok először politikai indíttatású támadásra gyanakodtak, nem sokkal később azonban a gyanú a polgármester két fogadott, a Bild információi szerint afrikai származású gyermekére, mindenekelőtt 17 esztendős lányára terelődött.

A hét közepén mindezt az életveszélyen túljutó polgármester is megerősítette, és a lányára vallott. Eszerint a 17 éves lány több késszúrással sebesítette meg őt, amit a pincében talált nyomok is megerősítettek.

A rendőrség pénteken újabb, a korábbiaknál is megdöbbentőbb információkat közölt a polgármester vallomására hivatkozva. Eszerint a fogadott lánya a ház pincéjében előbb egy szórófejes dezodorral és öngyújtóval támadt rá, hogy meggyújtsa haját és ruháját. Közben az hangoztatta, hogy bosszút akar állni, az ok azonban nem ismert.

Ezt követően két késsel támadt anyjára, akit 13 késszúrással súlyosan megsebesített. Mindez a beszámolók szerint órákon át tartott. Egyelőre nem világos, hogy Iris Stalzer életveszélyes állapotban a pincéből hogyan jutott fel a ház nappalijába, ahol a hatóságok kedden kora délután találták meg, vérben fürödve, eszméletlenül egy karosszékben.

A Der Tagesspiegel szerint egy bochumi kórházban az orvosok 13 szúrt sebet diagnosztizáltak a polgármester felsőtesten, továbbá több vérömlenyt és koponyatörést is.

A nyomozók szerint a lány nem sokkal déli 12 óra után maga hívta a mentőket, és azt állította, hogy anyját több férfi támadta meg.

A helyszínen elkenődött vérfoltokat is találtak, amelyeken látszott, hogy a rendőrök kiérkezése előtt megpróbálták eltávolítani, a helyszínelő szakemberek azonban egyértelműen azonosítani tudták a vérnyomokat.

A nyomozók a másik fogadott gyerek, egy 15 éves fiú hátizsákjában megtalálták az emberölési kísérlethez használt két kés egyikét. A hátizsákban egy vérfoltos ruhát is találtak, amely feltételezhetően a lányé lehetett. Azt ugyanakkor még vizsgálják, hogy a fiú milyen mértékben érintett a családi tragédiában.

A nyomozás jelenlegi állása alapján az ügyészség abból indul ki, hogy a lány a felelős a történtekért, de a Die Welt szerint továbbra is súlyos testi sértés és nem emberölés kísérletének gyanúja miatt nyomoznak a rendőrök. Ennek az lehet az oka, hogy a lány telefonhívása azt jelezte, elállt az elkövetés szándékától.

Kezdőlap    Külföld    Kínzás órákon át – újabb véres részletek a herdeckei polgármesternő elleni támadásról

németország

merénylet

polgármester

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.10. péntek, 18:00
Florova Anna az OTP Bank Lakossági Hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató
Ginzer Ildikó az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa- Interaktív, díjmentes online előadás

Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa- Interaktív, díjmentes online előadás

Az elmúlt évek egyik leggyorsabban terjedő befektetési trendje az ETF-ek térhódítása. Egyre többen fordulnak ezekhez az eszközökhöz, mert egyszerű, átlátható és költséghatékony módját kínálják a hosszú távú vagyonépítésnek. De valóban megalapozott stratégia húzódik a háttérben, vagy csupán egy újabb divathullámról van szó?

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vége a Direct One-nak: ezt kell tudnod, ha te is ügyfél voltál

Vége a Direct One-nak: ezt kell tudnod, ha te is ügyfél voltál

Decembertől a Direct One helyett a CANAL+ lesz elérhető online, a műholdas szolgáltatást pedig a One veszi át.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Palestinians begin returning to Gaza's north as Netanyahu thanks Trump for securing ceasefire

Palestinians begin returning to Gaza's north as Netanyahu thanks Trump for securing ceasefire

Hamas now has 72 hours to release the hostages under the terms of the agreement approved by Israel overnight.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 10. 15:23
Magyarok is kaphatnak a rendkívüli uniós támogatásból
2025. október 10. 15:12
Morálisan alkalmatlannak nevezték és leváltották az első női államfőt Peruban
×
×
×
×