2025. október 10. péntek Gedeon
Sébastien Lecornu leköszönõ francia miniszterelnök sajtótájékoztatót tart a párizsi kormányfõi hivatalban, a Matignon-palotában 2025. október 6-án, amelyen hivatalosan is bejelentette lemondását. A szeptember 9-én kinevezett Lecornu egy éven belül a harmadik miniszterelnök volt Franciaországban.
Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Stephane Mahe

A francia államfő ismét Sébastien Lecornut nevezte ki kormányfőnek

Infostart / MTI

Emmanuel Macron francia államfő ismét Sébastien Lecornut nevezte ki miniszterelnöknek péntek este - jelentette be az elnöki hivatal.

A korábbi védelmi minisztert először szeptember 9-én nevezte ki az elnök kormányfőnek. Sébastien Lecornu azonban hétfőn benyújtotta lemondását, alig 14 órával azután, hogy vasárnap este megalakította a kormányát.

Bár Emmanuel Macron négy nappal ezelőtt elfogadta a miniszterelnök lemondását, még aznap felkérte az ügyvivőként a posztján maradó miniszterelnököt, hogy tegyen egy utolsó kísérletet, és "folytasson tárgyalásokat az ország érdekében egy cselekvési és stabilitási platform létrehozásáról", azaz a kormánykoalíció egyben tartásáról.

"Elfogadom - kötelességből - a rám bízott küldetést" - írta Lecornu az X-en, hozzátéve, hogy az új kormánynak "a megújulást kell megtestesítenie", és hogy "az elmúlt napokban a politikai pártokkal folytatott konzultációk során felvetett összes téma parlamenti vitára kerülhet".

Külföld    A francia államfő ismét Sébastien Lecornut nevezte ki kormányfőnek

