Oroszországban leereszkedik a digitális vasfüggöny

Az orosz hatóságok blokkolni akarják a Telegramot és a WhatsAppot, helyettük pedig a Max elnevezésű, nemzeti üzenetküldőnek titulált applikációt próbálják bevezetni. Ezt ugyanis egy Kremlhez közeli és így teljes a kormányzati ellenőrzés alatt álló cég üzemelteti.

A Kyiv Independent angol nyelvű kijevi portál emlékeztet rá: 2014-ben – nem sokkal azt követően, hogy elkezdődtek az ukránok és az oroszok közti fegyveres összecsapások – Kreml közeli cégek vették át az irányítást a Vkontaktye (VK), Oroszország legnagyobb közösségi hálózata felett. A tulajdonos, Pavel Durov pedig kormányzati nyomásra elhagyta az országot.

Az oroszországi tömegmédia ellenőrzésével megbízott Roszkomnadzor 2018-ban kezdte blokkolni a Telegram-üzenetküldőjét, miután annak tulajdonosa megtagadta a titkosítási kulcsok átdását a Szövetségi Biztonsági Szolgálatnak (FSZB). Pavel Durov akkor azt mondta, hogy ez technológiailag lehetetlen, még akkor is, ha az FSZB terrorizmus elleni nyomozásokra hivatkozik. Végül 2020-ban aztán mégiscsak feloldották a Telegram korlátozását, feltehetően azért, mert addigra már kidolgozták az üzenetek ellenőrzésének módszereit.

Aztán az Ukrajna elleni 2022-es invázió után nem sokkal Moszkva betiltotta a Facebookot és az Instagramot arra hivatkozva, hogy a platformokon Vlagyimir Putyint és az orosz katonákat gyalázó bejegyzések is megjelenhetnek. Utóbb ugyan a két közösségi média tulajdonosa, a Meta kitiltotta az ilyen kommenteket, de a Kreml mégsem oldotta fel a blokkolást. A feketelistán a YouTube volt a következő, amelynek elérését 2024-ben kezdték lassítani. Az orosz vezetés azzal magyarázta, hogy a videótárhely-szolgáltató letiltotta az orosz propagandacsatornákat, viszont teret engedett a Kreml-ellenes tartalmaknak.

A Telegramot 2025 márciusában betiltottak Oroszország csecsenföldi és dagesztáni régióiban, majd augusztusban Moszkva kezdte ellehetetleníteni a Telegram és a WhatsApp telefonhívásokat. A hivatalos magyarázat az volt, hogy ezek az alkalmazások „a csalás és zsarolás, valamint az orosz állampolgárok terrorista tevékenységekbe való bevonásának fő eszközeivé váltak”.