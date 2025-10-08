ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 8. szerda
Dzsu Tien kínai drón hordozó, nehézbombázó.
Nyitókép: X / Zhao DaShuai

Halál a felhők felettről – bemutatjuk Kína új szuperfegyverét, a nehézbombázó drónt

Infostart

Az AVIC cég kimondottan nagy hatótávolságú nehézbombázónak és drónhordozónak tervezte legújabb Dzsu Tien fantázianevű robotját.

Bár az új fegyverhordozóval már az idén júniusban megkezdődtek a berepülések, hivatalosan csak nemrég mutatták be a Dzsu Tient. Méretei és képességei egyaránt lenyűgözők. Fesztávolsága 25 méter, hossza pedig meghaladja a 16 métert. Akár 15 kilométer magasan repülve hajthatja végre 7000 kilométer távolságú bevetéseit és 36 órán át tud egyhuzamban a levegőben maradni. Nagyobb, mint a legismertebb amerikai pilóta nélküli repülők: az RQ-4 Global Hawk vagy az MQ-9 Reaper.

Noha egyetlen gázturbinájával csak hangsebesség alatti tempóra képes, ám a hosszú, keskeny szárnyaival nem is tudna ennél gyorsabban szállni. De úgy tűnik, erre nincs is igazán szükség, mert a robotot nagy távolságú, tömeges csapásmérésekre szánják. Ennek megfelelően 6 tonnányi fegyvert képes a levegőbe emelni, ami lehet irányított rakéta, siklóbomba vagy éppen támadó drónok egész csapata.

Utóbbiakból – az interneten megjelent információk szerint – a Dzsu Tien százat is a fedélzetére vehet, és azokat a célterület közelébe érve, kisebb-nagyobb csapatokban bocsáthatja útjukra. Azonban nem csak szállítja, hanem a mesterséges intelligenciával támogatott vezérlőrendszere irányítja is a drónrajokat: összehangolja a támadásaikat, kijelöli számukra a célpontokat és utasításokat ad arra, hogyan cselezzék ki az ellenség légvédelmét. Arra is alkalmas, hogy a támadás közben lelőtt robotok helyére újakat küldjön, az elveszettek feladatait pedig átadja másoknak. Eközben folyamatosan továbbítja az ellenség tevékenységéről készült megfigyeléseit a távolban ülő drónpilóta számára.

Mindezt különleges, kvantumtitkosított kommunikáció biztosítja, ami jóformán lehallgathatatlanná teszi az anyahajó és a drónok, illetve a földi irányító közti rádióforgalmat. A lényege, hogy az egymással kommunikáló felek kvantumállapotok segítségével egyedi, titkos kulcsot osztanak meg maguk között. A kvantumfizika törvényei pedig megakadályozzák az adatok lehallgatását, mivel minden próbálkozás megváltoztatja a kvantumállapotot, és így azonnal lelepleződik.

A gyártó szerint a Dzsu Tien a polgári életben is jól használható, például határőrizetre, mentésre, vagy nagy értékű áruk szállítására. Ugyanis a hatalmas drón törzsének teherhordó része sokféleképpen variálható. Műszereket, különféle megfigyelő berendezéseket vagy akár pót-üzemanyagtartályt is lehet beszerelni. A szárnyak alatti függesztőpontok úgyszintén alkalmasak – a rakéták és bombák mellett – áruszállító tartályok hordozására.

Ám az új nehézsúlyú robot alapvetően mégiscsak katonai felhasználásra készült. Szakértők szerint a legfőbb feladata az ellenséges légelhárítás képességeinek kipuhatolása, a védelem felderítése, majd drónrajokkal való túlterhelése és elpusztítása. Egyelőre nehéz lenne megmondani, hogy a Dzsu Tient könnyű célpontnak, vagy halálos fenyegetésnek kell-e tekinteni. A nagy magasságban, lassan repülő, jókora szerkezetnek nincs semmiféle lopakodóképessége, ezért már messziről ki tudják szúrni a radarok. Ellenben a légvédelem hatókörén kívülről indított fegyvereivel mégiscsak hatékony romboló eszköz lehet.

Az Army Recognition szaklapnak az a véleménye: az új drón legfőbb feladat az lehet, hogy utat nyisson az ellenség védelmében. Így mire megérkeznek az ember vezette bombázók, már csak egy alaposan megtépázott, ha nem teljesen tönkrevert légelhárítással kell számolniuk, és ez jócskán csökkentheti a küldetések veszteségeit. Legalábbis a repülő személyzetét, mivel az nem olyan nagy baj ha a drónanyahajók többsége elvész az első összecsapásokban. Új pilótákat kiképezni sokkal hosszabb idő, mint robotokat gyártani.

