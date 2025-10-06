ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.08
usd:
331.01
bux:
0
2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A birt haditengerészet HMS Agamemnon vadász-tengeralattjárója.
Nyitókép: Royal Navy

A gyilkos vízi-atomerőmű – bemutatjuk őfelsége legújabb nukleáris vadász-tengeralattjáróját

Infostart

Szeptember 22-én, III. Károly brit uralkodó jelenlétében bocsátották vízre Barrow-in-Furness kikötőjében a királyi haditengerészet legmodernebb vadász-tengeralattjáróját.

A trójai háború görög seregeinek vezéréről, Mükéné királyáról, Agamemnonról már több hajót is elneveztek a brit haditengerészetnél. A legújabb tengeralattjáró névelődje, egy második világháborús aknarakó volt, amelynek egy darabjából készült címer díszíti az HMS Agamemnon egyik falát. A most tengerre tett búvárhajó az utolsó előtti a brit hadiflotta hét darabból álló, Astute-osztályából. Az építését azonban egyáltalán nem kapkodták el, hiszen az első acélvágás még 2013-ban történt, míg a teljes hajót tavaly novemberben gördítették ki a gyárcsarnokból.

De még a mostani ünnepség sem volt a rendszerbe állítás előtti utolsó mozzanat. Ezután kezdődnek még a kikötői próbák, amelyeken egyebek közt a hajótest megfelelő szigetelését ellenőrzik, vizsgálják a meghajtás üzembiztosságát, valamint az irányítás hatékonyságát – egyelőre csak egy zárt, védett vízterületen. Csak ezután futhat ki a hajó a nyílt tengerre, és ha azok a felmérések is sikerrel zárulnak, csak akkor veszi majd állományba a búvárhajót a haditengerészet.

Az HMS Agamemnon 97 méter hosszú és alámerülve nagyjából 7400 tonna vízkiszorítású. Az elektromos berendezéseit és a vízsugárhajtómű villanymotorját egy Rolls-Royce PWR2-es, nyomott vizes atomreaktor látja el árammal. Az erőművet úgy tervezték, hogy a hajó telejes élettartama alatt nem kell benne a hasadóanyagot cserélni. Igazából az HMS Agamemnon küldetéseinek vagy éppen a víz alatt tartózkodásának is legfeljebb a tengerészek tűrőképessége, illetve a fedélzeten tárolható élelmiszer mennyisége szab határt, de a londoni admiralitás legfeljebb 90 napos bevetésekkel számol. A fegyverzet hat 533 milliméteres vetőcsőből indítható torpedókból és cirkálórakétából áll. Utóbbiak egyaránt alkalmasak felszíni hajók és szárazföldi célpontok pusztítására.

Nagy-Britanniában jelenleg két tengeralattjáró-program fut párhuzamosan. Az Astute osztályú vadászhajók mellett a sokkal nagyobb, Dreadnought sorozat tengeralattjárói is épülnek. Ezekből a rakétahordozókból összesen négyet akar a királyi haditengerészet, hogy leválthassa az 1992 óta szolgáló Vanguard osztály egységeit. A terv az, hogy az új csapásmérő búvárhajók biztosítják majd a következő harminc évben Nagy-Britannia nukleáris elrettentő erejét. Egy-egy hajó 12 darab, amerikai eredetű Trident II D5 típusú, földrészközi rakétát hordoz, amelyek mindegyikét több, külön-külön célra irányítható atomtöltettel lehet felszerelni.

Míg a Dreadnought sorozat egységei kizárólag a nukleáris elrettenést szolgálják, addig a kisebb, Astute osztály hajói rendkívül sokoldalúak. Egyrészt az a feladatuk, hogy vadásszanak az ellenséges rakétahordozó tengeralattjárókra, másrészt őrködjenek a víz alatti energia-, kommunikációs, valamint gáz- és olajvezetékek biztonsága felett. Emellett a felszíni hajókötelékek biztosítására vagy éppen az ellenséges hajóhad támadására is remekül megfelelnek. De a hajók arra is alkalmasak, hogy alámerülve, a fedélzetükről kisebb kommandós csapatok induljanak és ellenséges területen partot érve, ott szabotázsakciókat hajtsanak végre, majd úgy, ahogy jöttek, távozzanak is. Az új brit vadász-tengeralattjárók felderítésre, hírszerzésre és hosszabb idejű megfigyelésre ugyancsak képesek.

Mindezt a hajók tornyába épített optronikai árbócok teszik lehetővé. A hagyományos periszkópokat felváltó, számítógép-vezérlésű eszközök különböző fénytartományokban működő kamerákat, elektronikus érzékelőket és lézertávmérőt hordoznak. A CM010-es szenzorai által gyűjtött információk a tengeralattjáró belsejében lévő monitorokon jeleníthetők meg.

A régebbi periszkópokkal ellentétben az optronikai árbócok miatt nem kell kivágni a nyomásálló hajótestet, mivel annak külsején helyezkednek el, és így csökken a vízbetörés kockázata. A víz alatti felderítésre, tájékozódásra és tűzvezetésre pedig a Thales cég által gyártott szonár szolgál. A Sonar 2076 jelzésű hangradar az egyik legfejlettebb ilyen berendezésnek számít. Az HMS Agamemnon fedélzetén egyébként 98 fős személyzet szolgál majd, köztük valószínűleg jó néhány tengerészhölgy is.

Az Army Recognition szerint bár a közepes árkategóriába sorolható az HMS Agamemnon 1,533 milliárd fontos (nagyjából 670 milliárd forintos), teljes élettartamra vetített költsége, azért még így is alaposan megterheli a brit büdzsét. Részben ez, részben pedig a pandémia, valamint a bonyolult technikai megoldások magyarázzák a meglehetősen lassú építést. Viszont a sorozat utolsó hajóját - az időközben Agincourtról HMS Achillesre átnevezett tengeralattjárót - már 2028 végén vagy 2029 elején vízre akarják bocsátani. Érdekes módon ez az utolsó naszád egyben a következő generáció első tagjának számít majd, mivel az HMS Agamemnont a régi és az új sorozat közti átmenetnek tekintik a brit flottánál.

A legújabb hajóra pedig igen nagy szüksége van az admiralitásnak, mivel az Astute osztály korábbi egységei elég sok technikai problémával küzdenek és rengeteg karbantartást igényelnek. Így fordulhatott elő, hogy az idén nyáron, a Csendes-óceánon járőröző HMS Prince of Wales anyahajót biztosító HMS Anson, műszaki meghibásodás miatt kénytelen volt kiválni a kötelékből, víz alatti fedezet nélkül hagyva az értékes repülőgép-hordozót.

Kezdőlap    Külföld    A gyilkos vízi-atomerőmű – bemutatjuk őfelsége legújabb nukleáris vadász-tengeralattjáróját

tengeralattjáró

nagy-britannia

haditengerészet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kiderült, hol a határ a magyar lakásvásárlóknál és -bérlőknél

Kiderült, hol a határ a magyar lakásvásárlóknál és -bérlőknél

Az ingatlan.com nyáron egy új funkcióval bővítette szolgáltatási palettáját, ami megmutatja azt, hogy a választott ingatlant milyen távolságra veszik meg a vásárlók azoktól az intézményektől, amelyeket napi szinten felkeresnek. Mindez nemcsak a vásárlóknak, hanem a portálnak is nagyon hasznos – mondta az InfoRádióban Balogh László vezető elemző.
VIDEÓ
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.06. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Speciális céget alapított az Uniqa Biztosító

Speciális céget alapított az Uniqa Biztosító

Uniqa Sustainable and Financial Business Solutions Kft. néven új, a klasszikus céges biztosítási szolgáltatásokon túlmutató tevékenységet folytató leányvállalatot alapított a magyarországi Uniqa Biztosító – közölte a társaság.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kettészakad az ország: itt még élvezhetjük az igazi langyos őszi időt ma

Kettészakad az ország: itt még élvezhetjük az igazi langyos őszi időt ma

Míg a keleti országrészben több napsütés lesz, a Dunántúlon felhősebb, csapadékosabb időre számíthatunk.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump urges mediators to 'move fast' as key Gaza peace talks set to begin

Trump urges mediators to 'move fast' as key Gaza peace talks set to begin

Strikes have continued in Gaza as negotiators prepare to head to Egypt for talks starting on Monday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 6. 06:51
A többség koccintana az éjszakai szesztilalom elrendelésére Lengyelországban
2025. október 5. 22:21
Donald Trump szerint Portland városa „lángokban áll”
×
×
×
×