ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.26
usd:
330.65
bux:
100462.96
2025. október 4. szombat Ferenc
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Rendőrségi vízágyú elől menekül egy demonstráló Santiagóban 2019. október 26-án, amikor körülbelül egymillió ember tüntetett radikális reformokat követelve a chilei fővárosban.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Fernando Bizerra Jr

Vízágyúzás tüntetők ellen a grúz főváros főterén

Infostart / MTI

A szombati helyhatósági választásokat a legnagyobb georgiai ellenzéki pártok bojkottálták.

Vízágyút is bevetett szombaton a georgiai rendőrség Tbilisziben, hogy meggátolja a tüntetők bejutását az elnöki palotába. Az incidens a helyhatósági választások napján, röviddel a szavazás lezárulta előtt történt.

Tüntetők egy csoportja megpróbált behatolni az elnöki palota területére, miután ellenzéki politikusok "békés forradalomra" szólítottak fel a kormányzó Georgiai Álom-Demokratikus Georgia párt ellen. A rendőrség páncélozott járműveket, vízágyút és paprikasprayt vetett be a tömeg visszaszorítására.

A nyugatbarát ellenzék tavaly választási csalással vádolta a kormánypártot, és azóta rendszeresen tart tiltakozásokat. A Georgiai Álom-Demokratikus Georgia a választás után befagyasztotta az ország európai uniós csatlakozási tárgyalásait, ami éles bírálatokat váltott ki az ellenzék és a civil szervezetek részéről.

A szombati helyhatósági választásokat a legnagyobb georgiai ellenzéki pártok bojkottálták.

Kezdőlap    Külföld    Vízágyúzás tüntetők ellen a grúz főváros főterén

választás

bojkott

vízágyú

grúz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.06. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Még van egy óriási célja Donald Trumpnak, és úgy tűnik, ezért bármit megtenne

Még van egy óriási célja Donald Trumpnak, és úgy tűnik, ezért bármit megtenne

Donald Trump agresszív, nagy nyilvánosság előtt folytat kampányt a Nobel-békedíj elnyeréséért, miközben a norvég bizottság október 10-én készül bejelenteni a 2025-ös díj nyertesét. Norvégia ráadásul azzal is számol, hogy Trump bosszút áll akkor, ha nem nyeri el a díjat - írta meg a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezt rengeteg magyar elrontja a munkahelyén: nagy pénzektől is eleshetnek, ha nem fejlődnek

Ezt rengeteg magyar elrontja a munkahelyén: nagy pénzektől is eleshetnek, ha nem fejlődnek

A fizetés már nem minden. A magyarok fele inkább nemet mond egy állásra, ha ott nem tanulhat új dolgokat - derül ki egy új kutatásból.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he 'will not tolerate delay' from Hamas on peace deal with Israel

Trump says he 'will not tolerate delay' from Hamas on peace deal with Israel

The US president's comments come after three Israeli air strikes hit Gaza in the early hours and Hamas calls for further negotiations.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 4. 18:50
"Behozhatatlan előnnyel" vezet Andrej Babis a cseh választások végeztével
2025. október 4. 18:48
Törökország felé "zavarta el" Greta Thunbergék békeflottáját Izrael
×
×
×
×