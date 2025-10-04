Vízágyúzás tüntetők ellen a grúz főváros főterén

Vízágyút is bevetett szombaton a georgiai rendőrség Tbilisziben, hogy meggátolja a tüntetők bejutását az elnöki palotába. Az incidens a helyhatósági választások napján, röviddel a szavazás lezárulta előtt történt.

Tüntetők egy csoportja megpróbált behatolni az elnöki palota területére, miután ellenzéki politikusok "békés forradalomra" szólítottak fel a kormányzó Georgiai Álom-Demokratikus Georgia párt ellen. A rendőrség páncélozott járműveket, vízágyút és paprikasprayt vetett be a tömeg visszaszorítására.

A nyugatbarát ellenzék tavaly választási csalással vádolta a kormánypártot, és azóta rendszeresen tart tiltakozásokat. A Georgiai Álom-Demokratikus Georgia a választás után befagyasztotta az ország európai uniós csatlakozási tárgyalásait, ami éles bírálatokat váltott ki az ellenzék és a civil szervezetek részéről.

A szombati helyhatósági választásokat a legnagyobb georgiai ellenzéki pártok bojkottálták.