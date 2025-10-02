ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 2. csütörtök Petra
Emergency services at the scene of an incident at Heaton Park Hebrew Congregation synagogue in Crumpsall, Manchester, where police have shot a suspect after several people were stabbed and a car was driven at members of the public. Picture date: Thursday October 2, 2025. (Photo by Peter Byrne/PA Images via Getty Images)
Nyitókép: Peter Byrne/PA Images via Getty Images

Gázolt és késelt egy támadó egy manchesteri zsinagógánál, agyonlőtték

Infostart / MTI

Késeléses és gázolásos támadás történt csütörtökön egy manchesteri zsinagógánál. A támadót a rendőrség lelőtte.

Andy Burnham, az északnyugat-angliai nagyváros polgármestere közölte, hogy a támadásban négyen sérültek meg.

Burnham szerint a támadó meghalt.

A munkáspárti politikus súlyos incidensnek minősítette a történteket, de hangsúlyozta, hogy a hatékony rendőrségi fellépésnek köszönhetően "a közvetlen veszélyhelyzet elmúlt".

A rendőrségi közlemény szerint a támadás a Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógánál történt. A tájékoztatás szerint a feltételezett elkövető három embert autójával ütött el, a zsinagóga biztonsági őrét pedig megkéselte.

Az incidens a zsidó vallás legfontosabb ünnepe, a jóm-kipúr napján történt, amikor hívők sokasága látogatja a zsinagógákat.

Gázolt és késelt egy támadó egy manchesteri zsinagógánál, agyonlőtték

Mélyponton az euróövezeti munkanélküliség.

Mélyponton az euróövezeti munkanélküliség.

Augusztusban az elemzők által várt stagnálással szemben emelkedett a munkanélküliség az euróövezetben, míg az Európai Unióban (EU) az előző havival azonos munkanélküliségi rátát regisztráltak az EU statisztikai hivatala, az Eurostat csütörtökön közzétett adatai szerint.

Családi mosóporbizniszt lepleztek le a pénzügyőrök: milliós bírság lesz a vége

Családi mosóporbizniszt lepleztek le a pénzügyőrök: milliós bírság lesz a vége

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei több mint 500 liter hamis tisztítószert foglaltak le egy családi ház garázsában.

