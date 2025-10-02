Gázolt és késelt egy támadó egy manchesteri zsinagógánál, agyonlőtték

Andy Burnham, az északnyugat-angliai nagyváros polgármestere közölte, hogy a támadásban négyen sérültek meg.

Burnham szerint a támadó meghalt.

A munkáspárti politikus súlyos incidensnek minősítette a történteket, de hangsúlyozta, hogy a hatékony rendőrségi fellépésnek köszönhetően "a közvetlen veszélyhelyzet elmúlt".

A rendőrségi közlemény szerint a támadás a Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógánál történt. A tájékoztatás szerint a feltételezett elkövető három embert autójával ütött el, a zsinagóga biztonsági őrét pedig megkéselte.

Az incidens a zsidó vallás legfontosabb ünnepe, a jóm-kipúr napján történt, amikor hívők sokasága látogatja a zsinagógákat.