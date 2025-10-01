ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels

Szakértő: napok alatt találkozik a legszörnyűbb tartalmakkal az új felhasználó a közösségi oldalakon

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Görögoroszágban október végétől a 16 évnél fiatalabbak nem használhatják a közösségi oldalakat. Az intézkedést a Kids Wallet nevű alkalmazás segítségével hajtják végre, amely blokkolja a népszerű platformokat, például a Facebookot, a TikTokot, az Instagramot és az X-et. Magyarországon is egyre több politikai döntéshozó tiltáspárti.

Görögországban nemcsak a közösségi platformokat tiltják be a kiskorúak számára, hanem a szerencsejátékkal, a dohánytermékekkel, az alkohollal és a pornográf tartalmak terjesztésével foglalkozó weboldalakat, sőt a Tinder nevű társkeresőt is. A szakértők Magyarországon is egyre hangosabban kongatják a vészharangot amiatt, hogy a gyerekek képernyők előtt, közösségi oldalakat használva nőnek fel.

„Ha valaki kap egy okoseszközt, néhány héten vagy akár napon belül találkozni fog az első pornográf vagy erőszakos tartalommal” – mondta az InfoRádióban Hal Melinda, a Mathias Corvinus Collegium Tanuláskutató Intézetének kutatásvezetője. Hozzátette, ezek elkerüléséhez lehet a különböző szülői felügyeleti eszközöket, applikációkat használni, ám

kevés szülő annyira tudatos ezen eszközök használatában, hogy a gyerek ne tudja kijátszani, így pedig a korlátozó appok sem jelentenek teljes biztonságot.

A közösségi oldalak betiltása már magyar politikai döntéshozóknak is eszébe jutott. Most a Mi Hazánk küzd leginkább a digitalizáció ellen, de korábban, 2023-ban az ideológiai térfél másik oldalára pozicionált LMP ma már független országgyűlési képviselője, Kanász-Nagy Máté üzent volna hadat a TikToknak. Akkor úgy fogalmazott, a platformon káros tartalmak jelennek meg, ezért 18 éves kor alatt megtiltotta volna a hozzáférést.

A kormánypártok nem támogatták a betiltást, de készül egy digitális gyermekvédelmi törvény, amelynek értelmében a forgalmazóknak minden digitális eszközön kötelező lesz feltüntetniük a hatéves kor alatt nem ajánlott figyelmeztetést.

„A nemzetközi egészségügyi irányelvek, köztük például a WHO ajánlása is egyértelműen fogalmaz: tudományos kutatások alapján azt mondják, hogy kétéves kor alatt inkább ne férjen képernyőhöz a gyerek, ötéves korig is csak szűk, legfeljebb napi egyórás keretben, akkor is a szülő felügyelete mellett, közösen is értelmezve” – hangoztatta Hollik István, a KDNP országgyűlési képviselője.

Korábban Ausztráliában vezettek be a görögországihoz hasonlóan drákói szigort, de ott a platformok által végzett életkor-ellenőrzésre bízták a végrehajtását.

Görögországban viszont az Európai Bizottság kezdeményezésére kifejlesztett Kids Wallet alkalmazásával közvetlenül a fiatalok okoseszközén teszik elérhetetlenné ezeket a felületeket.

