Jön az uniós drónfal a keleti államokban, Kijev pedig speciális kölcsönt kaphat

Ursula von dr Leyen, az Európai Bizottság biztosi kollégiumának ülését megelőzően tartott sajtótájékoztatót Mark Rutte NATO-főtitkárral, ahol közölte, a jóvátételi kölcsönt nem egy összegben, hanem részletekben és feltételekhez kötve folyósítanák.

Ukrajnának vissza kell fizetnie a kölcsönt, de csak akkor, ha Oroszország jóvátételt fizet. Az elkövetőt ugyanis felelősségre kell vonni - szögezte le az uniós bizottság elnöke.

Az európai katonai képességek megerősítése azt is jelenti, hogy a tagállamok olyan egységes erővel rendelkezzenek, amelyet egy NATO-misszióhoz, egy ENSZ-misszióhoz vagy az Ukrajnát támogató országok koalíciójához rendelnek. Ennek eléréséhez több közös beszerzésre van szükség - hangsúlyozta, hozzátéve: "Megerősítjük tehát saját védelmi iparunkat annak biztosításával, hogy a jóvátételi kölcsön egy részét európai katonai beszerzésekre fordítjuk".

Ezzel összefüggésben közölte, Európának erős és egységes választ kell adnia Oroszország dróntevékenységére. Ezért

az uniós bizottság azonnali intézkedéseket fog javasolni drónfal létrehozására a keleti országok területén.

Mindehhez a védelmi ipari felkészültség, egy ellenálló és innovatív európai védelmi ipar kulcsfontosságú, ugyanis - mint aláhúzta - elengedhetetlen, hogy Európa a legmodernebb katonai felszerelésekkel rendelkezzen.

Közölte, az EU megállapodott Ukrajnával, hogy összesen 2 milliárd eurót költ drónokra, lehetővé téve Kijev számára, hogy növelje és kihasználja teljes harci kapacitását, úgy, hogy közben az Európai Unió is profitál a technológiából.

Kijelentette: Oroszország egyre nagyobb gazdasági nyomás alatt áll. Szavai szerint az uniós szankciók működnek, de továbbra is fontos az Oroszországra nehezedő gazdasági nyomás növelése. Ennek érdekében a brüsszeli testület új szankciócsomagot javasolt, amely határozott intézkedéseket tartalmaz az energia, a pénzügyi szolgáltatások és a kereskedelem területén. A csomag legfontosabb eleme az Oroszországból az Európai Unióba irányuló energiaimport tilalma - emlékeztetett.

"Szilárdan hiszem, hogy olyan pillanatban vagyunk, amikor az Európai Unió által tett határozott fellépés fordulóponthoz vezethet a konfliktusban"

- fogalmazott.

Az uniós bizottság elnöke kedden X-bejegyzést tett közzé, amelyben üdvözölte az amerikai elnök, Donald Trump húszpontos béketervét, mely a Gázai övezet "terrormentességét", amnesztiát, minden harc leállítását és a túszok elengedését is tartalmazza. Ursula von der Leyen minden érintett felet bátorított, hogy ragadják meg a felkínált lehetőséget, majd hozzátette: az EU készen áll arra, hogy hozzájáruljon a béketerv megvalósulásához.

"Az ellenségeskedésnek véget kell vetni, azonnal humanitárius segítséget kell nyújtani a gázai lakosságnak, és minden túszt szabadon kell engedni" - fogalmazott.

A kétállami megoldás - Izrael mellett egy palesztin állam létrehozása - továbbra is az egyetlen járható út a Közel-Kelet igazságos és tartós békéjéhez, amelyben az izraeli és a palesztin nép békében és biztonságban, erőszaktól és terrorizmustól mentesen él egymás mellett - hangsúlyozta üzenetében az uniós bizottság elnöke.

Mark Rutte a brüsszeli sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Európa védekezőképességét fejleszteni kell, biztosítva, hogy a pénz és az eszközök rendelkezésre álljanak Ukrajna támogatására.

Ami a drónfal kezdeményezést illeti, a NATO-főtitkár azt mondta: meg kell őrizni az európai égbolt feletti ellenőrzést.

"A drónfal kezdeményezés időszerű és szükséges, mert nem költhetünk euró- vagy dollármilliókat rakétákra, hogy megsemmisítsünk drónokat, melyek csak néhány ezer dollárba kerülnek" - fogalmazott Rutte, majd hangsúlyozta: drónfalra Ukrajna esetében is szükség van, mert Ukrajna jelenti az első védelmi vonalat Európa számára.

"Segítjük az ukránokat, mert a támogatás az értékeink védelméről szól, de első védelmi vonalként a kollektív biztonságunkról is. Ezért létfontosságú, hogy folytassák a harcot, és ezért továbbra is támogatjuk őket" - tette hozzá nyilatkozatában a NATO-főtitkár.