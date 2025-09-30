ARÉNA
iratok papírok dokumentumok
Nyitókép: Pixabay

Ismét leállás fenyegeti az amerikai központi kormányzatot

Infostart / MTI

Helyi idő szerint kedd estig kellene megegyezniük a pártoknak.

Az Egyesült Államok közel került a "kormányzati leálláshoz", miután a Kongresszus republikánus, valamint demokrata vezetői és Donald Trump elnök közötti megbeszélés a költségvetés elfogadásáról nem járt sikerrel hétfőn.

J.D. Vance alelnök az egy órás politikai tárgyalást követően elmondta, hogy bekövetkezhet szövetségi intézmények leállása. "Azt hiszem haladunk a leállás felé, mert a demokraták nem fogják a helyes dolgot cselekedni. Remélem meggondolják magukat".

Az alelnök közlése szerint az egyeztetés egy 1500 milliárd dolláros egészségügyi kiadási csomag körül zajlott, amihez a demokraták ragaszkodnak, és ami a Trump-adminisztráció álláspontja szerint több száz milliárd dollárt tartalmaz illegálisan az országban tartózkodók ellátására, miközben amerikaiak nehezen tudják előteremteni az egészségügyi számláik fedezetének költségét.

A demokraták szerint nincs szó arról, hogy amerikaiak egészségügyi ellátáshoz való hozzájutását áldoznák fel más célok érdekében. Hakeem Jeffries, a Kongresszus alsóházában szűk kisebbségben lévő demokraták vezetője úgy értékelte, hogy őszinte és közvetlen megbeszélést tartottak az elnökkel és a republikánus vezetőkkel, de fennmaradtak jelentős nézetkülönbségek. Úgy fogalmazott, hogy a "demokraták harcolnak az amerikai emberek egészségügyi ellátásának védelmében".

A leállás elkerülésére rövid távon az jelentene esélyt, ha a Kongresszus elfogadná a republikánusok által szorgalmazott átmeneti finanszírozásról szóló javaslatot. Az alsóház, a képviselőház már elfogadta, a szenátusban ugyanakkor elakadt. A 100 tagú felsőházban az elfogadáshoz 60 igen szavazatra van szükség, ahol a republikánusok 53 a demokraták 47 vokssal rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy legkevesebb 7 demokratának is igennel kell szavaznia.

John Thune, a szenátusi republikánusok vezetője szerint a demokraták a "túszejtés" taktikáját alkalmazzák, miközben republikánus részről megvan a nyitottság a költségvetési kérdésekről a további vitára a kisebbségben lévő demokratákkal.

A szenátus a tervek szerint közvetlenül a határidő lejárta előtt, kedd este szavazhat ismét a költségvetés meghosszabbításáról.

A kormányzati leállás azt jelentené, hogy finanszírozás híján számos szövetségi intézmény működése megáll és az alkalmazottak fizetését sem folyósítják.

A leállás az ország szempontjából kritikus fontosságú szervezeteket nem érintené, ahogy a hadsereget sem.

