Holtpontra juthatott a háború, és ezt már az oroszok is érzik

J. D. Vance alelnök mindössze néhány nappal az után nyilatkozott ilyen súlyosan az oroszok háborús erőfeszítéseiről, hogy Donald Trump „papírtigrisnek” nevezte az oroszokat, és kijelentette: „Oroszország dollármilliárdokat költött bombákra, rakétákra, lőszerre és sok ember életét áldozta fel, de gyakorlatilag semmilyen területet nem tudott megszerezni.” Ám már nemcsak az amerikai és más nyugati vezetők szerint akadozik a hadjárat, hanem egyre több híres orosz médiaszemélyiség is úgy látja, hogy az ukrajnai veszteségek nem állnak arányban a harctéri sikerekkel. Ha egyáltalán sikernek lehet azt nevezni, hogy egy ideje már szinte alig mozdulnak a frontvonalak. Péládaként említik a Pokrovszok környékén folyó öldöklő csatákat, amelyekben hol az egyik, hol a másik fél foglalja el ugyanazokat a településeket – már ami még megmaradt belőlük.

Hatalmas emberáldozatok mellett tudják csak növelni a meghódított területek nagyságát az oroszok, és most már a saját forrásaik is arról beszélnek, hogy patthelyzet alakult ki a frontvonalon.

A kelet-ukrajnai hadi helyzet a washingtoni, Háborús Tanulmányok Intézetének (ISW) térképén. A zöld körrel jelölt területeken folytak a legádázabb harcok az elmúlt 24 órába.

Az oroszok számára kedvezőtlen fordulatot Dmitrij Rogozin, a megszállt Zaporizzsja régiót képviselő orosz szenátor is elismerte. Szeptember 21-én kijelentette, hogy a háború „holtpontra jutott”, és Moszkva képtelen jelentős sikereket elérni. „Lehetetlen előretörni. Patthelyzet van a frontokon” – írta a Telegramon.

Pavel Gubarev, az oroszbarát Donyecki Milícia vezetője szintén a Telegramon reagált Rogozin megjegyezésére. „Az orosz propaganda továbbra is félrevezeti a társadalmat azzal, hogy az ukrán fegyveres erők vereségre állnak, mi pedig felőröljük az ellenséget, és hamarosan győzni fogunk.

Pedig patthelyzet alakult ki, ami valójában vereség. Nincs lehetőség arra, hogy a különleges katonai műveletet győzelemmel zárjuk le, miközben megmarad a gyarmati hatalmi rendszer Oroszországban!”

Hasonló véleményt fogalmazott meg szeptember 19-én, az orosz állami tévé élő, politikai műsorában az egyik vendég is. Megkérdőjelezte az ukrán veszteségekre vonatkozó hivatalos moszkvai adatokat. Azt állította, hogy az orosz fél által közzétett számok egyszerűen lehetetlenek: „A harcok kitörése után az ukrán hadsereg létszáma 800 ezer főre nőtt, aztán ez menet közben évente mintegy 100 000–120 000 fővel emelkedett. Így nem lehet szó 1 700 000–2 000 000 fős veszteségről, mert ebben az esetben az ukrán hadsereg egyszerűen már nem létezne” – mondta.

„Szóval azt akarod mondani, hogy az orosz védelmi minisztérium hazudik?” – kérdezte tőle a műsorvezető.

„Nem csak a miénk” – válaszolta. Majd hozzátette, hogy „óriási hiba alábecsülni az ukrán hadsereget”.

From 3 days to ‘2 hours’…



To paraphrase Shakespeare: “There's something rotten in Russia,” and the Russians know it.



Very eye-opening clip considering it was broadcast on Russian TV. pic.twitter.com/GhNljDeIAV — Natalka (@NatalkaKyiv) September 23, 2025

Érdemes azonban még valamire figyelni: az ukrán haderő egyre élénkebben és rendklívül módszeresen pusztítja az orosz olajipar létesítményeit. Lassan érződnek is ezeknek a támadásoknak a hatásai. A már idézett Pavel Gubarev Telegram-bejegyzésében ezt írta erről: „Figyelembe véve a kulcsfontosságú olajfinomítók elleni hatékony ukrán katonai műveleteket (a kapacitás 26 százaléka már megsemmisült), a kialakult helyzet stratégiailag előnyös számukra.”

Az oroszországi benzinkutakon kialakult helyzetről az Infostart is beszámolt korábban. Nyugati megfigyelők úgy látják: a belső ellátási zavarok, a NATO egyre növekvő támogatása és a frontokon kialakult patthelyzet egyáltalán nem arra utalnak, hogy az oroszok egyhamar megnyerhetik ezt a háborút.