Mit keres egy villanyautó a tóban?

Az eset Zsolnán történt a szerda esti órákban. A Noviny.sk beszámolója szerint a 56 éves férfi egy elektromos autóval parkolt, amikor egy pillanatnyi figyelmetlenség miatt a tolatás helyett előremenetbe kapcsolt, és a jármű a közeli halastóban kötött ki.

A sofőr nem esett pánikba a hirtelen "mártózás" miatt, és annak ellenére, hogy az időjárás hűvös volt, maga indult a part felé.

„Szerencsére nem volt annyira mély a víz, így kimásztam az ablakon, és kiúsztam a partig.

Nem is volt olyan hideg a víz”

– nyilatkozta az esetről a férfi.

Mivel a telefonja elázott, nem ő, hanem egy véletlenül arra járó barátja hívott segítséget a baleset helyszínére.

Az elektromos autók súlyuk miatt nehezebbek, mint belső égésű motorral szerelt társaik, így kiemelésükhöz a tűzoltóknak nagy darut kellett bevetniük. A művelet sikeres volt, a járművet a partra vontatták.

A tó gondnoka nem aggódil a vízszennyezés miatt. Azt mondta: "az elektromos autó akkumulátorai hermetikusan zártak, így nem gondolom, hogy bármi komoly történhet.”

A tó üzemeltetője hozzátette, hogy a várható haltelepítés előtt két-három héttel fogják látni, hogy a baleset milyen mértékben befolyásolja a tó működését és az élővilágot.