2025. szeptember 26. péntek Jusztina, Pál
Donald Trump amerikai elnök sajtóértekezletet tart a washingtoni Fehér Ház James Brady sajtószobájában 2025. augusztus 11-én. Trump bejelentette, hogy a Nemzeti Gárda egységei a következő hetekben Washingtonba érkeznek, hogy megerősítsék a főváros közbiztonságát.
Nyitókép: MTI/EPA pool/Will Oliver

Vámháború: Donald Trump újabb súlyos vámokat jelentett be

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az Egyesült Államok vámmal sújtja az importált gyógyszereket, nehézgépjárműveket és különböző bútorokat októbertől.

Az Egyesült Államok számos termék esetében vezet be magas importvámot októbertől – jelentette be Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi platformon csütörtök késő este.

Íme az új lista, amely október 1-től lép hatályba:

  • 100 százalékos vámmal sújtja az importált gyógyszeripari termékeket,
  • 25 százalékos vámot vet ki a világ más tájain gyártott nehézgépjárművekre,
  • 50 százalékos vámot alkalmaz a konyhaszekrényekre és fürdőszobabútorokra,
  • 30 százalékosat a kárpitozott bútorokra.

Az elnök szerint az Egyesült Államok „2025 október 1-jétől 100 százalékos vámot alkalmaz minden márkás vagy szabadalmaztatott gyógyszerkészítményre”. Hozzátette, hogy kivételt tesznek azokkal a gyártókkal, amelyek már megkezdték gyáraik építését az Egyesült Államokban.

A pontos részletek még nem ismertek, így például nem tudni, hogy a gyógyszerek kapcsán októbertől életbe lépő vám miként vonatkozik az Európai Unióra, az Egyesült Királyságra és Japánra, amellyel már kereskedelmi megállapodást kötött az Egyesült Államok. Az EU-val létrejött egyezmény szerint például az Egyesült Államokba irányuló, Európából importált márkás gyógyszerekre 15 százalék a vám. Azt sem tudni, hogy az intézkedés figyelembe veszi-e, ha egy külföldi gyógyszergyártónak már van gyára az Egyesült Államokban.

A nehézgépjárművekre kivetett 25 százalékos vámot Donald Trump azzal indokolta, „hogy megvédjük vezető nehézgépjármű-gyártóinkat a tisztességtelen külföldi versenytől”.

donald trump

vámháború

vámok

