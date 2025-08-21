ARÉNA
2025. augusztus 21. csütörtök Hajna, Sámuel
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
Donald Trump amerikai elnök aláírja az atomenergia előállításáról szóló elnöki rendeletét a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. május 23-án.
Nyitókép: MTI/AP/Evan Vucci

Több dologban is újított Donald Trump a második elnöki ciklusában

Vendégszerző

Cselekedetei, nyilatkozatai és gazdaságfilozófiája alapján jelentős hasonlóságok, de markáns eltérések is vannak Donald Trump két elnökségi ciklusában.

Donald Trump második elnöksége, hasonlóan az elsőhöz, jól felismerhető gazdasági és politikai vezérfonalakra épült. Ezek a motívumok egy következetes kormányzási filozófiát rajzolnak ki, amelyben a változó politikai légkör és globális háttér ellenére számos stratégia és prioritás meglepően ismerős maradt.

A kereskedelmi szigor, a szabályozás visszafogása, az ipar előnyben részesítése, a monetáris politikára gyakorolt nyomás és az energiaszektor bővítése együtt adják az elnök gazdaságpolitikájának gerincét.

Az egyik legmarkánsabb folytonosság a vámok fegyverként való alkalmazása a kereskedelmi tárgyalásokban. Első ciklusában 7,5 és 25 százalék közötti vámot rótt ki nagyjából 370 milliárd dollárnyi kínai árura. 2025-ben pedig a szinte minden importra kivetett 10 százalékos általános vámot gyorsan követték célzott magasabb tételek, például az augusztusban bejelentett 15 százalékos teher az Európai Unió termékeire.

A második állandó elem az agresszív dereguláció. A 2017-es kettőt egyért szabály előírta, hogy minden új szabályozás bevezetésekor két meglévőt töröljenek. 2025-re jelentős inflációt láthattunk a célok terén, Trump

ma már tíz régi eltörlését követeli minden új rendeletért cserébe.

A filozófia változatlan, a szabálykönyvek karcsúsítása a megfelelési költségek lefaragásával növeli az amerikai vállalatok versenyképességét.

A „Buy American” elv is sértetlenül él tovább. 2017-től a szövetségi vásárlásokat egyre inkább a hazai tartalom maximalizálására hangolták. Tekintve, hogy a szövetségi beszerzések éves volumene megközelíti az ezermilliárd dollárt, ez a politika fellendítheti az amerikai gyártást, ám egyben magasabb árakat is eredményezhet.

Trump nyílt vitái a Feddel sem enyhültek. 2018-ban a kamatemelések kapcsán úgy nyilatkozott, hogy a Fed „megőrült”, most pedig kamatvágásokat sürget. Ez a politikai nyomás teszteli a monetáris politika függetlenségének határait, miközben a piacok minden árulkodó jelre érzékenyen reagálnak.

Az energiatermelés terén is

töretlen a fosszilis energiahordozók támogatása.

2019-ben az amerikai olajtermelés napi 12,3 millió hordóval csúcsot döntött, a 2025-ös előrejelzések pedig 13,4 millió hordós átlaggal számolnak. A kínálat növelése erősíti az exportlehetőségeket és az energiabiztonságot, ugyanakkor kihívást jelent a klímavállalások teljesítése szempontjából.

Összességében mindkét ciklusban ugyanaz a stratégiai kiskáté rajzolódik ki. Vámfegyver, dereguláció, belföldi beszerzés, kritikus szembenállás a Feddel és fosszilispárti energiapolitika.

Három új hang

Bár Trump gazdaságpolitikájának alapfilozófiája nem változott, a második ciklus egészen más körülmények között és részben módosított eszköztárral zajlik. A különbségek a politikai stratégiában, a makrogazdasági háttérben és az eredményekben mutatkoznak meg. Az amerikai gazdaságpolitika ugyanis tisztában van azzal, hogy ugyanazok az ösztönzők eltérő körülmények esetén más hatást váltanak ki.

A legszembetűnőbb eltérés a vámpolitika formájában látható. 2018–2019-ben a vámháború a kínai termékekre fókuszált. 2025-ben ezzel szemben lényegében minden állam legalább 10 százalékos alapvámot kapott. Azaz míg az első ciklus inkább célzottan sújtott, a második sokkal szélesebb körű volt.

Jelentősen nőttek az állami kiadások is. A 2017-es adócsökkentési és munkahelyteremtési törvény a társasági adókulcsot 21 százalékra mérsékelte, a hiányt a járvány előtt közel ezermilliárd dollárral emelte. 2025-ben a „One Big Beautiful Bill” a Kongresszus Költségvetési Hivatala szerint egy évtized alatt több mint háromezer milliárd dollárral növelheti a deficitet, mely hatást tovább erősíti a jelentős államadósság miatti magas kamatszint is.

Donald Trump bevándorlással kapcsolatos álláspontja is megváltozott.

Az elnök a válságvezérelt végrehajtásról a szisztematikus elrettentés felé mozdult el.

Az első ciklusban a politika a nagy horderejű végrehajtási rendeletekre, mint például a határfal építésére és az ellentmondásos 2018-as "zéró tolerancia" megközelítésre összpontosított. Ezzel szemben a második ciklus szigorította a menedékjogra való jogosultság szabályait, gyorsította a kitoloncolási eljárásokat, és felülvizsgálta a "biztonságos harmadik ország" fogalmát. Azaz előrelépés látható a példátlan határbiztonságot megcélzó adatvezérelt politika felé is.

Kijelenthetjük tehát, hogy bár a dallam ismerős, de a hangszerelés és a tempó a második ciklusban sok tekintetben eltér az elsőtől.

A cikk szerzője Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője és a BCE docense

