Marco Rubio amerikai (b) és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az ASEAN-országok külügyminiszteri találkozóján Kuala Lumpurban 2025. július 11-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Fazry Ismail

Összeült az amerikai és az orosz külügyminiszter - Szijjártó Péter is ott volt

Infostart / MTI

Marco Rubio amerikai külügyminiszter megerősítette Washington álláspontját az ukrajnai háború lezárásával kapcsolatban

Marco Rubio amerikai külügyminiszter megerősítette Washington álláspontját az ukrajnai háború lezárásával kapcsolatban, amikor szerdán New Yorkban, egy belvárosi szállodában tárgyalt orosz hivatali kollégájával, Szergej Lavrovval.

Az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint a találkozón Rubio megismételte Donald Trump amerikai elnök felhívását a háború lezárására, valamint megerősítette annak szükségességét, hogy Moszkva jelentőséggel bíró lépéseket tegyen az orosz-ukrán viszony tartós rendezése érdekében.

Lavrov az ENSZ Közgyűlésének magas szintű politikai hete alkalmából tartózkodik New Yorkban.

Donald Trump amerikai elnök keddi közgyűlésbeli beszédében büntetőintézkedéseket helyezett kilátásba Oroszországgal szemben. Ha Oroszország nem volna kész megállapodni a háború lezárásáról, akkor az Egyesült Államok hajlandó nagyon gyorsan, akár nagyon súlyos vámokat bevezetni ellene, amelyek aztán megállítanák a vérontást - fogalmazott Trump. Az elnök kifejtette: ahhoz azonban, hogy az általa kilátásba helyezett vámok hatásosak legyenek, az európai országoknak ugyanolyan súlyos intézkedéseket kellene meghozniuk Moszkva ellen. Ismét elmondta azt az elvárását, hogy Európa teljes egészében állítsa le az energiahordozók vásárlását Oroszországtól.

