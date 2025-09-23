ARÉNA
2025. szeptember 23. kedd Tekla
Dróncsapás.
Nyitókép: Anton Petrus / Getty Images

Megszórták drónokkal Moszkvát az ukránok

Infostart / MTI

Többtucatnyi ukrán drónt semmisített meg az orosz légvédelem hétfő este óta a moszkvai régióban - derült ki Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere által az éjszaka folyamán és reggel kiadott Telegram-üzenetekből.

Az RT híroldalának összesítése szerint a polgármester 32 repülőgép típusú pilóta nélküli repülőszerkezet lelövéséről számolt be a moszkvai régióban. Az Interfax hírügynökség arról számolt be, hogy 17, a főváros felé tartó drónt semmisítettek meg.

Szobjanyin közölte, hogy a dróndarabok lezuhanásának helyszínén mentőcsapatok dolgoznak. A moszkvai Seremetyjevo repülőtér működését felfüggesztették, az oda tartó repülőgépeket más városokba irányították át.

Az orosz védelmi tárca közölte, hogy hétfő délután háromtól éjfélig 81, éjféltől kedd reggel hétig pedig újabb 69 repülőgép típusú ukrán drónt lőtt le Oroszország tíz régiójának légterében és a Fekete-tenger vizei felett.

Kazany, Nyizsnyekamszk, Szamara és Gelendzsik repülőterén, valamint a Krími hídon átmenetileg felfüggesztették a forgalmat.

Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztériumnak "a kijevi rezsim háborús bűnei" ügyében illetékes nagykövete a TASZSZ hírügynökségnek elmondta, hogy szeptember 15-21. között 24 ember veszítette életét Oroszországban ukrán dróncsapások következtében, további 121 pedig - köztük három kiskorú - megsebesült. Az áldozatok 78 százaléka civil volt.

A diplomata rámutatott, hogy az említett időszakban az Oroszország ellen indított dróncsapások száma jelentősen meghaladta az ukrán tüzérségi és rakétatámadásokét. Mint mondta, számos csapás lakóépületek, kereskedelmi és szociális létesítmények, orvosi szállítóeszközök, az energetikai infrastruktúra és polgári könnyűgépjárművekre irányult a szamarai, a szaratovi, a szmolenszki, a voronyezsi és a volgográdi régióban, valamint Baskírföldön.

Mirosnyik az Izvesztyija című lapnak nyilatkozva azt hangoztatta, hogy "a kijevi rezsim" Oroszország területe ellen végrehajtott támadásokkal kompenzálja a harctéren elszenvedett kudarcait, így próbálván demonstrálni azt a potenciált, amelyért támogatást vár el a Nyugattól.

Vjacseszlav Gladkov, Belgorod megye kormányzója kedden azt közölte, hogy hétfőn a régió felett 76 különböző típusú ukrán drónt lőttek le, és 16 civil megsebesült. Gyenyisz Pusilin, a "Donyecki Népköztársaság" vezetője kilenc polgári lakos, köztük egy gyermek sebesüléséről tett bejelentést az elmúlt egy napra vonatkozóan.

