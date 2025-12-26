ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 26. péntek
Nyitókép: Larry Lee Photography

Hatalommal való visszaélésben találták bűnösnek Malajzija volt elnökét

Infostart

Több milliárdos sikkasztásban mondták ki érintettnek a politikust.

A bebörtönzött volt malajziai miniszterelnököt, Najib Razakot pénteken bűnösnek találták hatalommal való visszaélés vádjában a több milliárd dolláros, 1MDB-botrányként elhíresült ügy eddigi legnagyobb perében.

A bíró még nem hozta meg a teljes ítéletet és nem szabta ki a büntetést.

Malajziai és amerikai nyomozók szerint legalább 4,5 milliárd dollárt elsikkasztottak a 1Malaysia Development Berhad állami alapból, amelyet Najib 2009-ben alapított, miközben hivatalban volt. Állítólag több mint 1 milliárd dollár került Najibhoz kapcsolódó számlákra, aki következetesen tagadta a vádakat.

Najibot négy rendbeli korrupcióval és 21 rendbeli pénzmosással vádolták, mert több mint 2,3 milliárd ringgit (569,45 millió dollár) illegális átutalást kapott az 1Malaysia Development Berhad (1MDB) nevű állami alapból. A politikus mindvégig tagadta, hogy bármi szabálytalanságot elkövetett volna.

"A vádlott állítása, miszerint a vele szemben felhozott vádak boszorkányüldözés és politikai motivációk eredményei voltak, megdőlt a vele szemben felhozott hűvös, kemény és vitathatatlan bizonyítékok által, amelyek arra utaltak, hogy a vádlott visszaélt a 1MDB-ben betöltött hatalmával, valamint a rá ruházott kiterjedt jogosultságokkal" - mondta Collin Lawrence Sequerah bíró.

Najib minden vádpontért legfeljebb 15-20 év börtönbüntetésre, valamint a feltételezett sikkasztás értékének ötszöröséig terjedő pénzbírságra számíthat.

A 72 éves Najib 2018. december 12-e óta van börtönben.

