Nem tudnak mit csinálni az oroszok ezzel az ellenséges eszközzel

Az ukrán száloptikás drónok komoly kihívást okoznak az orosz haderőnek. Mint a Portfolio.hu az MK.ru-ra hivatkozva írja, a frontvonalon és a határ menti megyékben is probléma ez – ecsetelte Jurij Knutov orosz haditechnikai szakértő.

A probléma egyik része, hogy az eszköz nagyon halk, a száloptika miatt pedig nem lehet megzavarni elektromos rendszerekkel.

Mivel ezt az ukránok az orosz-ukrán határon vetik be, új légvédelmi rendszert is kell építeni ez ellen – a vallomás szerint.

Mint a cikk emlékeztet, Moszkva védelmére a Szovjetunió 1942-ben többlépcsős légvédelmi rendszert hozott létre: a város légterét mobil légvédelmi egységek, fényszórók, léggömbök, vadászgépek védték.