2025. szeptember 18. csütörtök
Robert Fico szlovák miniszterelnök a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel az ungvári megbeszélésük után tartott sajtóértekezleten 2025. szeptember 5-én.
Nyitókép: MTI/EPA

Robert Fico váratlanul lemondta minden programját

Infostart

A szlovák miniszterelnöknek egy zsolnai sajtótájékoztatón kellett volna részt vennie csütörtökön.

Robert Fico váratlanul lemondta a csütörtökre tervezett hivatalos programját. A szlovák kormányfőnek egy sajtótájékoztatón kellett volna részt vennie Zsolnán – írja a parameter.sk.

A kormányhivatal sajtóosztálya csütörtökön közölte, hogy egészségügyi probléma miatt nem jelenik meg a miniszterelnök a sajtótájékoztatón. A közlemény szerint Robert Fico vírusfertőzés miatt mondta le a részvételét.

A portál emlékeztet, hogy Robert Fico áprilisban is lemondta az egyik hivatalos programját, amit akkor az ellene elkövetett tavaly májusi merénylet során szerzett sérüléseivel összefüggő egészségügyi problémákkal indokolt.

A jövő év első hónapjaiban megnyílik a Brüll Alfréd Ház – Magyar Zsidó Örökség Parkja – jelentette be Deutsch Tamás, az MTK elnöke. A fideszes európai parlamenti képviselő az InfoRádiónak beszélt arról is, hogy bár nagyon fontos, hogy a korábban Sorsok Háza néven megépült létesítmény végre megteljen élettel, számos további fejlesztést is megvalósítanak.
Bár a lengyel politika semmiképpen nem lett megértőbb Oroszországgal szemben, Ukrajna megítélése jelentősen megváltozott Lengyelországban – mondta Dobrowiecki Péter, az MCC Magyar-Német Intézet kutatási vezetője az InfoRádió Aréna című műsorában. A Lengyelország-szakértő beszélt az orosz dróntámadás következményeiről, Varsó megosztottságáról és az amerikai kapcsolatrendszer előnyeiről is.
 

A forint csütörtök délelőtt jelentősen erősödött: az euró árfolyama 388 alá, a dolláré pedig 328 alá süllyedt, ami 2024 nyara, illetve a háború kezdete óta nem látott szintet jelentett. Ezt követően az árfolyamok stabilizálódtak, majd a forint fokozatosan visszatért a tegnap esti szintekre. Hasonló mozgás volt megfigyelhető a régiós devizáknál is, bár a forint a lengyel zlotyhoz képest még mindig 0,25 százalékkal erősebb maradt. A piaci hangulatot befolyásolta, hogy az amerikai jegybank tegnap a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az irányadó rátát, ezzel egy év után először jelezve a kamatcsökkentési ciklus kezdetét. Ma pedig a Bank of England döntött úgy, hogy változatlanul hagyja a kamatszintet. Emellett kiderült, hogy jelentősen visszaesett Amerikában az új munkanélküli segélykérelmek száma, ami arra utal, hogy a munkaerőpiac helyzete kedvezőbb, mint azt korábban a jegybank feltételezte.

Az Európai Unió várhatóan pénteken mutatja be 19. szankciós csomagját Oroszország ellen, az USA 100 százalékos vámokat sürget az orosz olajvásárlásokra.

The pair just signed a "technology prosperity deal" which involves US tech companies pledging billions of pounds of investment in the UK.

