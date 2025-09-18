Robert Fico váratlanul lemondta minden programját

Robert Fico váratlanul lemondta a csütörtökre tervezett hivatalos programját. A szlovák kormányfőnek egy sajtótájékoztatón kellett volna részt vennie Zsolnán – írja a parameter.sk.

A kormányhivatal sajtóosztálya csütörtökön közölte, hogy egészségügyi probléma miatt nem jelenik meg a miniszterelnök a sajtótájékoztatón. A közlemény szerint Robert Fico vírusfertőzés miatt mondta le a részvételét.

A portál emlékeztet, hogy Robert Fico áprilisban is lemondta az egyik hivatalos programját, amit akkor az ellene elkövetett tavaly májusi merénylet során szerzett sérüléseivel összefüggő egészségügyi problémákkal indokolt.