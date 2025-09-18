Októberben újfajta határellenőrzés jön, Magyarországot is érinti

Az Európai Unió 2025. október 12-től új határellenőrzési rendszert vezet be több lépcsőben, először a magyar–ukrán, majd a magyar–szerb, végül pedig a légi határátkelőhelyeken azon harmadik országbeli állampolgárok számára, akik a schengeni övezet területére rövid távú tartózkodás céljából lépnek be – közölte a rendőrség a police.hu oldalon.

A témában szerdán sajtótájékoztatót tartott az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Budapesten a Rendőrségi Igazgatási Központban.

Az Európai Határregisztrációs Rendszer célja a külső határok védelmének fokozása és az illegális bevándorlás megelőzés – mondta Czukor Gergely alezredes, az ORFK Határrendészeti Főosztály főosztályvezetője, hozzátéve:

„az új rendszer az olyan személyek azonosítását is elősegíti, akik nem tartják be a tartózkodási szabályokat, emellett hozzájárul a terrorista és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez és nyomozásához”.

Az Európai Határregisztrációs Rendszer a schengeni külső határokon – Magyarország vonatkozásában a magyar–szerb, a magyar–ukrán, illetve a légi határokon – rögzíti és tárolja a rövid távú tartózkodásra jogosult harmadik országbeli utazó:

útiokmányban szereplő adatait,

a határátlépés helyét és idejét,

arcképét és ujjlenyomatát,

valamint ha megtagadják a beléptetést, abban az esetben a döntés tényét, helyét, okát és időpontját.

Az új szabályok szerinti határforgalom-ellenőrzés során a rendőrség ezeket az adatokat egyéni aktában rögzíti, így ki- és beutazás esetén szükséges lesz az egyik biometrikus adat (például arckép vagy ujjlenyomat) újbóli ellenőrzése, ami biztonságosabb határátlépést tesz lehetővé.

A rendszer bevezetése várhatóan évente több mint tízmillió utast érint, ezért

a határátlépési idő az egyéni akta létrehozása, illetve a biometrikus adatok rögzítése miatt kezdetben hosszabb lehet a korábbiakhoz képest.

Hogy a határainkon az Európai Határregisztrációs Rendszer bevezetése minél kevesebb fennakadást okozzon, a magyar rendőrség továbbfejlesztette a működéshez szükséges Nemzeti Határforgalom Ellenőrző és Regisztrációs Rendszert, valamint technikai eszközöket, mint például okmányolvasókat, ujjlenyomat-olvasókat, arcképrögzítő eszközöket, kioszkokat és asztali munkaállomásokat szerzett be.

A magyar rendőrség biztosítani tudja az új rendszer fokozatos bevezetését, továbbá a hatékony és az előírások szerinti biztonságos határátlépést. A 2025. október 12-én induló, 180 napos kezdeti időszak során több lépcsőben vezetjük be az új szabályok szerinti ellenőrzést, amely első lépésben a magyar–ukrán, majd a magyar–szerb és végül pedig a légi határátkelőhelyeken valósul meg.