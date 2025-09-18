ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.54
usd:
331.22
bux:
0
2025. szeptember 18. csütörtök Diána
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Schengen writing on airport arrivals
Nyitókép: robypangy/Getty Images

Októberben újfajta határellenőrzés jön, Magyarországot is érinti

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

ORFK: új határforgalom-ellenőrző rendszert vezetnek be októberben a schengeni külső határokon.

Az Európai Unió 2025. október 12-től új határellenőrzési rendszert vezet be több lépcsőben, először a magyar–ukrán, majd a magyar–szerb, végül pedig a légi határátkelőhelyeken azon harmadik országbeli állampolgárok számára, akik a schengeni övezet területére rövid távú tartózkodás céljából lépnek be – közölte a rendőrség a police.hu oldalon.

A témában szerdán sajtótájékoztatót tartott az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Budapesten a Rendőrségi Igazgatási Központban.

Az Európai Határregisztrációs Rendszer célja a külső határok védelmének fokozása és az illegális bevándorlás megelőzés – mondta Czukor Gergely alezredes, az ORFK Határrendészeti Főosztály főosztályvezetője, hozzátéve:

„az új rendszer az olyan személyek azonosítását is elősegíti, akik nem tartják be a tartózkodási szabályokat, emellett hozzájárul a terrorista és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez és nyomozásához”.

Az Európai Határregisztrációs Rendszer a schengeni külső határokon – Magyarország vonatkozásában a magyar–szerb, a magyar–ukrán, illetve a légi határokon – rögzíti és tárolja a rövid távú tartózkodásra jogosult harmadik országbeli utazó:

  • útiokmányban szereplő adatait,
  • a határátlépés helyét és idejét,
  • arcképét és ujjlenyomatát,
  • valamint ha megtagadják a beléptetést, abban az esetben a döntés tényét, helyét, okát és időpontját.

Az új szabályok szerinti határforgalom-ellenőrzés során a rendőrség ezeket az adatokat egyéni aktában rögzíti, így ki- és beutazás esetén szükséges lesz az egyik biometrikus adat (például arckép vagy ujjlenyomat) újbóli ellenőrzése, ami biztonságosabb határátlépést tesz lehetővé.

A rendszer bevezetése várhatóan évente több mint tízmillió utast érint, ezért

a határátlépési idő az egyéni akta létrehozása, illetve a biometrikus adatok rögzítése miatt kezdetben hosszabb lehet a korábbiakhoz képest.

Hogy a határainkon az Európai Határregisztrációs Rendszer bevezetése minél kevesebb fennakadást okozzon, a magyar rendőrség továbbfejlesztette a működéshez szükséges Nemzeti Határforgalom Ellenőrző és Regisztrációs Rendszert, valamint technikai eszközöket, mint például okmányolvasókat, ujjlenyomat-olvasókat, arcképrögzítő eszközöket, kioszkokat és asztali munkaállomásokat szerzett be.

A magyar rendőrség biztosítani tudja az új rendszer fokozatos bevezetését, továbbá a hatékony és az előírások szerinti biztonságos határátlépést. A 2025. október 12-én induló, 180 napos kezdeti időszak során több lépcsőben vezetjük be az új szabályok szerinti ellenőrzést, amely első lépésben a magyar–ukrán, majd a magyar–szerb és végül pedig a légi határátkelőhelyeken valósul meg.

Kezdőlap    Külföld    Októberben újfajta határellenőrzés jön, Magyarországot is érinti

változás

határellenőrzés

schengen

határok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Resperger István: százezrek haltak már meg az ukrán fronton, rengeteg a kéz vagy láb nélküli ember

Resperger István: százezrek haltak már meg az ukrán fronton, rengeteg a kéz vagy láb nélküli ember

El tud-e tévedni egy drón? Beengedi-e a NATO a csalidrónt? Hogyan kell értékelni Belarusz mostani magatartását? Szolgálná-e Európa védelmét az elmocsarasítás? Melyik európai országban jelenti a legkisebb gondot a toborzás? Ezekre a kérdésekre mind-mind választ kaphatunk Resperger István ezredestől. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Biztonságkutató Központ igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorának vendége volt.
 

A lengyel sajtó szerint mégsem orosz drón, hanem saját rakéta okozta a legnagyobb kárt

A német kancellár szerint Vlagyimir Putyin feszegeti a határokat

Az ukrán elnök biztos további két orosz offenzívában

Szergej Lavrov kitiltja Európát a tárgyalásokról

Matteo Salvini élesen fogalmazott az olasz katonák oroszországi bevetése ügyében

VIDEÓ
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.18. csütörtök, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nukleáris fegyverekkel gyakorlatoztak az oroszok, Moszkva lemásolta az ukránok titkos fegyverét – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Nukleáris fegyverekkel gyakorlatoztak az oroszok, Moszkva lemásolta az ukránok titkos fegyverét – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Az Egyesült Államok elkezdte ismét a fegyverszállítást Ukrajnának - úton van a megtámadott országba az első olyan fegyverszállítmány, melyet Donald Trump amerikai elnök engedélyezett - írta meg a Reuters a NATO nyilatkozata alapján. Véget ért a Zapad-2025 hadgyakorlat Fehéroroszországban – az eseményen nukleáris fegyverek és az Oresnyik stratégiai csapásmérő rendszer használatát is gyakorolták az orosz és belarusz katonák – írja a Moscow Times. Oroszország kifejlesztette saját „Starlinkjét,” a szolgáltatás hamarosan megindul – jelentette be Dmitrij Bakanov, a Roszkoszmosz vezetője. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így változik most pokollá rengeteg magyar munkahelye: nincs más kiút, csak a felmondás?

Így változik most pokollá rengeteg magyar munkahelye: nincs más kiút, csak a felmondás?

Az elmúlt évben több cég elkezdte visszaterelni a kollégákat az irodákba, ráadásul a trendet egyre több kutatás támasztja alá.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump to meet Starmer after hailing UK-US special relationship at state banquet

Trump to meet Starmer after hailing UK-US special relationship at state banquet

The focus of the visit shifts from royal spectacle to political talks with the UK prime minister.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 18. 06:48
Óriási zavargásokra, sok százezres tömegre számítanak ma Franciaországban
2025. szeptember 18. 06:00
Félelmetes drónként születnek újjá az ősöreg kínai vadászgépek
×
×
×
×