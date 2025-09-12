ARÉNA
2025. szeptember 12. péntek Mária
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszédet mond az Ukrajna újjáépítéséről rendezett nemzetközi konferencián a római La Nuova kongresszusi központban 2025. július 10-én.
Nyitókép: MTI/EPA-ANSA/Angelo Carconi

Közös fegyvergyártásba kezdhet Ukrajna és az Egyesült Államok

Infostart / MTI

Oroszország elleni további szankciókról és a közös fegyvergyártás kialakításáról tárgyalt Keith Kelloggal, az amerikai elnök ukrán és orosz ügyekért felelős különmegbízottjával - közölte csütörtökön este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

"Az együttműködés különböző irányairól beszélgettünk - arról, hogyan lehet valódi békét elérni és garantálni Ukrajna biztonságát" - írta Zelenszkij a Telegramon.

Az ukrán elnök közlése szerint a megbeszéléseken egyebek között szót ejtettek a drónok és fegyverek közös gyártására vonatkozó szilárd kétoldalú megállapodásokról is, amelyeket Amerikának javasoltak. Hozzátette, hogy számítanak az Egyesült Államok pozitív reakciójára.

Közölte azt is, hogy megvitatták a további nyomásgyakorlást Oroszországra, "és hogy mit tehetünk partnereinkkel együtt a vám- és szankciópolitikában annak érdekében, hogy minél hamarabb találkozhassunk vezetői szinten, és véget vethessünk ennek a háborúnak".

