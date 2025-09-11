ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Tragikus iskolai lövöldözés tört ki alig egy órával az egyetemi merénylet után

Infostart

Alig egy órával azután, hogy Utah államban lelőtték Charlie Kirk amerika konzervatív influenszert, Colorado államban gyilkos iskolai lövöldözés tört ki. A támadó az iskola egyik diákja volt, két másik tanulóra lőtt rá, mielőtt maga ellen fordította a fegyvert.

Helyi idő szerint szerdán kora délután lövöldözés miatt érkeztek ki a rendőrök a coloradói Evergreen középiskolájába. A hatóságok szerint a támadó az iskola egyik diákja volt, aki rálőtt két iskolatársára, majd magára, később pedig belehalt sérüléseibe – írja az AP hírügynökség híradása alapján a Telex.

Az iskolából 13:30 körül jelentették a lövöldözést. A lövéseket az iskolaépületen belül és kívül is leadták, a helyszínre kiérkező több mint 100 rendőr öt percen belül megtalálták a támadót. A Jefferson megyei seriff hivatal szóvivője hozzátette, egyetlen rendőr sem adott le lövést.

A támadásban két tinédzser sérült meg, őket kritikus állapotban szállították kórházba. Állapotukat helyi idő szerint szerda kora estére sikerült stabilizálni.

Jared Polis, Colorado állam kormányzója kijelentette: „Az ilyen típusú erőszaknak semmi helye nincs Coloradóban vagy bárhol máshol, különösen az iskolákban, ahol a gyerekeknek biztonságban kell érezniük magukat, hogy tanulhassanak és fejlődhessenek.” A vezető hozzátette, az állam minden segítséget megad ahhoz, hogy a diákok és családjaik fel tudják dolgozni a lövöldözés okozta traumát.

Az esetnek különösen tragikus színezetet ad, hogy alig egy órával korábban lőtték le Utah államban egy több száz fős diákfórumon Charlie Kirk konzervatív influenszert, Donald Trump szövetségesét.

