Helyi idő szerint szerdán kora délután lövöldözés miatt érkeztek ki a rendőrök a coloradói Evergreen középiskolájába. A hatóságok szerint a támadó az iskola egyik diákja volt, aki rálőtt két iskolatársára, majd magára, később pedig belehalt sérüléseibe – írja az AP hírügynökség híradása alapján a Telex.

Az iskolából 13:30 körül jelentették a lövöldözést. A lövéseket az iskolaépületen belül és kívül is leadták, a helyszínre kiérkező több mint 100 rendőr öt percen belül megtalálták a támadót. A Jefferson megyei seriff hivatal szóvivője hozzátette, egyetlen rendőr sem adott le lövést.

A támadásban két tinédzser sérült meg, őket kritikus állapotban szállították kórházba. Állapotukat helyi idő szerint szerda kora estére sikerült stabilizálni.

Jared Polis, Colorado állam kormányzója kijelentette: „Az ilyen típusú erőszaknak semmi helye nincs Coloradóban vagy bárhol máshol, különösen az iskolákban, ahol a gyerekeknek biztonságban kell érezniük magukat, hogy tanulhassanak és fejlődhessenek.” A vezető hozzátette, az állam minden segítséget megad ahhoz, hogy a diákok és családjaik fel tudják dolgozni a lövöldözés okozta traumát.

