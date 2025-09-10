ARÉNA
Emmanuel Macron francia államfő beszédet mond a francia nagyköveteknek a párizsi államfői hivatalban 2025. január 6-án, a Charlie Hebdo című francia szatirikus hetilap szerkesztősége ellen elkövetett, több halálos áldozattal járó iszlamista terrortámadás tizedik évfordulója előtti napon.
Nyitókép: MTI/EPA/AP pool/Aurelien Morissard

Franciaországban tömegek tüntetnek a politikai vezetés ellen, letartóztattak 200 embert

Infostart / MTI
Szerte Franciaországban tömegek tüntettek szerdán a politikai vezetés ellen és a tervezett költségvetési megvonások miatt, fennakadások voltak a közlekedésben, több helyen össze is csaptak a rendőrökkel, akik csaknem 200 demonstrálót őrizetbe vettek.

A "Mindent blokkoljunk" jeligével meghirdetett megmozdulás során a tiltakozók kukákat gyújtogattak és különféle akadályokat, barikádokat emeltek a városokban, amelyeket a biztonsági erők igyekeztek minél gyorsabban elbontani.

Sok demonstráló személy szerint Emmanuel Macron francia elnökkel szembeni elégedetlenségének adott hangot.

"Macron a probléma, nem a miniszterek, az ő munkájával van gond, neki kellene mennie" - mondta egy tüntető, aki a CGT szakszervezetben a párizsi tömegközlekedési vállalatot (RATP) képviselte.

Kedden benyújtotta lemondását Francois Bayrou francia miniszterelnök, miután az előző nap kormánya elveszítette a bizalmi szavazást a parlamentben. Emmanuel Macron elfogadta Bayrou lemondását, és nem sokkal később Sébastien Lecornu védelmi minisztert nevezte ki kormányfőnek, aki két éven belül már az ötödik politikus a miniszterelnöki poszton.

A december óta hivatalban lévő Bayrou augusztus végén jelentette be, hogy bizalmi szavazást kezdeményez adósságcsökkentő terve végrehajtásához és a 2026-ra meghatározandó költségvetési irányvonal támogatásához, amely csaknem 44 milliárd eurós megtakarítást irányoz elő. Az adósságcsökkentés részét képezte két munkaszüneti nap eltörlése is, ami széleskörű elutasítást váltott ki a francia társadalomban.

Párizsban szerdán fiatal tüntetők eltorlaszolták egy középiskola bejáratát, a demonstrálókat könnygázzal oszlatta fel a rendőrség, és a tűzoltók bontottak el egy felgyújtott tárgyakból emelt barikádot. Egy nagyjából ezerfős tömeg a Gare du Nord pályaudvarra próbált meg benyomulni, őket a rendőrség feltartóztatta.

Bruno Retailleau belügyminiszter újságíróknak elmondta, hogy tüntetők felgyújtottak egy buszt a nyugat-franciaországi Rennes városban, máshol térkövekkel dobálták meg a rendőröket. A miniszter elmondása szerint országszerte 80 ezer rendőrt mozgósítottak, azon belül Párizsban 6 ezret.

Nantes-ban lángoló gumiabroncsokkal és kukákkal torlaszoltak el több utat, a rendőrség ott is könnygázzal oszlatott fel egy csoportot, amelynek tagjai meg akartak szállni egy körforgalmat.

Montpellier-ben "Macron mondjon le!" feliratú táblákkal foglaltak el egy körforgalmat, amelyet szintén csak könnygáz bevetése után tudott a rendőrség felszabadítani a forgalom előtt.

A Vinci autópálya-fenntartó vállalat fennakadásokról számolt be számos útszakaszon szerte az országban.

Francia sajtójelentések szerint 100 ezer ember részvételére lehet számítani a szerdai demonstrációkon.

