ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.19
usd:
335.89
bux:
102653.31
2025. szeptember 9. kedd Ádám
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Emmanuel Macron francia elnök sajtóértekezletet tart Párizsban 2024. június 12-én. Macron pártja a június 9-én tartott európai parlamenti választásokon alulmaradt a francia jobboldali Nemzeti Tömörülés (RN) párttal szemben, emiatt az államfő feloszlatta a nemzetgyűlést és június 30-ára új parlamenti választásokat írt ki.
Nyitókép: MTI/EPA/Teresa Suárez

Máris van új francia kormányfőjelölt

Infostart / MTI

Francois Bayrou kormánya az előző napon elveszítette a bizalmi szavazást a parlamentben, majd Macron elfogadta a miniszterelnök lemondását.

Emmanuel Macron francia államfő Sébastien Lecornu védelmi minisztert nevezte ki kedden este kormányfőnek a lemondását benyújtó Francois Bayrou helyett - jelentette be az elnöki palota.

Bayrou kormánya az előző napon elveszítette a bizalmi szavazást a parlamentben, majd Macron elfogadta a miniszterelnök lemondását.

A 39 éves Lecornu már a negyedik miniszterelnöke lesz az országnak az utóbbi mintegy egy évben.

Még mint konzervatív politikus 2017-ben csatlakozott Macron centrista mozgalmához, és támogatta őt akkori elnökválasztási kampányában.

Védelmi miniszterként jelentős haderőfejlesztést indított el az ukrajnai háború miatt.

Kezdőlap    Külföld    Máris van új francia kormányfőjelölt

francia

emmanuel macron

Sébastien Lecornu

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.10. szerda, 18:00
Fejérdy Gergely
a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Állítólag túlélték az izraeli csapást a Hamász vezetői

Állítólag túlélték az izraeli csapást a Hamász vezetői

Izrael megölt öt Hamász-tagot Dohában és egy katari tisztviselőt, de a palesztin szervezet szenior vezetőit nem tudták likvidálni – állítja ezt a terrorszervezet friss közleményében.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Botrány: órákkal a bemutató előtt kiszivárgott az Apple legnagyobb titka az iPhone 17-ről!

Botrány: órákkal a bemutató előtt kiszivárgott az Apple legnagyobb titka az iPhone 17-ről!

Az Apple hamarosan bemutatja az iPhone 17-szériát, de egy kiszivárgott információ már előre felfedi a készülékek várható specifikációit.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hamas claims leadership survived Israeli strike on Doha, but confirms six deaths

Hamas claims leadership survived Israeli strike on Doha, but confirms six deaths

Meanwhile, the White House says the Israeli strike "does not advance Israel or America's goals".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 9. 20:29
Európa védelme: az egyik legtöbb pénzt kapja Magyarország a közös EU-s hitelből
2025. szeptember 9. 20:09
Tényleg megbukott a francia kormány
×
×
×
×