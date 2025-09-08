ARÉNA
2025. szeptember 8. hétfő Adrienn, Mária
A 2018. június 28-i képen utasszállító repülőgép leszállni készül a londoni Heathrow repülőtéren. 2020. február 27-én a londoni felsőbíróság fellebbviteli tanácsa helyt adott annak a fellebbezésnek, amelyet Sadiq Khan londoni polgármester, az érintett községi tanács és környezetvédő csoportok nyújtottak be a repülőtér harmadik pályájának megépítéséről hozott kormányzati döntés ellen. A végzés szerint a brit kormány figyelmen kívül hagyta azokat a kötelezettségeket, amelyeket Nagy-Britannia a károsanyag-kibocsátás csökkentésére vállalt a párizsi klímaegyezmény keretében.
Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall

Kiürítették a londoni Heathrow repülőtér egyik terminálját incidens miatt

Infostart / MTI

Részlegesen lezárták és kiürítették hétfő este a londoni Heathrow repülőtér 4-es terminálját. A londoni tűzoltóság tájékoztatása szerint veszélyes anyaggal történhetett incidens, de további részletek egyelőre nem ismeretesek.

A London nyugati határában fekvő Heathrow - a legforgalmasabb brit repülőtér - szóvivője hétfő este közölte, hogy a 4-es terminál utasfelvételi részlegét zárták le és ürítették ki arra az időre, amíg a sürgősségi szolgálatok vizsgálják az incidens mibenlétét.

A szóvivő kérte, hogy az utasok ne menjenek ki az érintett terminálra.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a repülőtér összes többi terminálja zavartalanul működik.

A tűzoltóság tájékoztatása szerint speciális egységek vonultak ki a helyszín megvizsgálására, és terminál egy részét elővigyázatossági megfontolásokból ürítették ki.

kiürítés

lezárás

london

incidens

heathrow

