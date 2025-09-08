Kiürítették a londoni Heathrow repülőtér egyik terminálját incidens miatt

A London nyugati határában fekvő Heathrow - a legforgalmasabb brit repülőtér - szóvivője hétfő este közölte, hogy a 4-es terminál utasfelvételi részlegét zárták le és ürítették ki arra az időre, amíg a sürgősségi szolgálatok vizsgálják az incidens mibenlétét.

A szóvivő kérte, hogy az utasok ne menjenek ki az érintett terminálra.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a repülőtér összes többi terminálja zavartalanul működik.

A tűzoltóság tájékoztatása szerint speciális egységek vonultak ki a helyszín megvizsgálására, és terminál egy részét elővigyázatossági megfontolásokból ürítették ki.