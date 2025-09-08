ARÉNA
drónok, drón háború, drón, dróncsapás,
Nyitókép: Getty Images / Anton Petrus

Kémbotrány Németországban

Infostart / MTI

Átkutattak egy teherszállító hajót a német rendőrök a Kieli-csatorna egyik zsilipjénél, mert azt gyanítják, hogy a hajó fedélzetéről kémkedés céljából indítottak drónt - közölték hétfőn északnémet tartományi hatóságok.

A schleswig-holsteini és az alsó-szászországi rendőrség, valamint a flensburgi ügyészség közösen hajtotta végre az akciót, amely a kémkedés gyanúja mellett katonai létesítményekről készült, a biztonságot fenyegető felvételekre és a kulcsfontosságú tengeri infrastruktúrát érintő fenyegetések megelőzésére is kiterjed.

A hatóságok szerint augusztus 26-án a teherszállító hajóról egy drónt indítottak, amely egy hadihajó fölött repült el, hogy információt gyűjtsön és fényképeket készítsen róla - mondta Sabine Sütterlin-Waack, Schleswig-Holstein tartomány belügyminisztere. "A gyanús hajó ellenőrzése a Balti-tenger német térségében egyértelmű jelzés, hogy jogállamunk képes fellépni" - fogalmazott.

Daniela Behrens alsó-szászországi belügyminiszter kiemelte: a közös fellépés azt mutatja, hogy a biztonsági szervek szorosan együttműködnek az államhatárokon átívelően hibrid fenyegetések és biztonsági kockázatok elhárítására.

A folyamatban lévő vizsgálatra hivatkozva a hatóságok további részleteket egyelőre nem közöltek az ügyben.

németország

kémkedés

drón

