Kémbotrány Németországban

A schleswig-holsteini és az alsó-szászországi rendőrség, valamint a flensburgi ügyészség közösen hajtotta végre az akciót, amely a kémkedés gyanúja mellett katonai létesítményekről készült, a biztonságot fenyegető felvételekre és a kulcsfontosságú tengeri infrastruktúrát érintő fenyegetések megelőzésére is kiterjed.

A hatóságok szerint augusztus 26-án a teherszállító hajóról egy drónt indítottak, amely egy hadihajó fölött repült el, hogy információt gyűjtsön és fényképeket készítsen róla - mondta Sabine Sütterlin-Waack, Schleswig-Holstein tartomány belügyminisztere. "A gyanús hajó ellenőrzése a Balti-tenger német térségében egyértelmű jelzés, hogy jogállamunk képes fellépni" - fogalmazott.

Daniela Behrens alsó-szászországi belügyminiszter kiemelte: a közös fellépés azt mutatja, hogy a biztonsági szervek szorosan együttműködnek az államhatárokon átívelően hibrid fenyegetések és biztonsági kockázatok elhárítására.

A folyamatban lévő vizsgálatra hivatkozva a hatóságok további részleteket egyelőre nem közöltek az ügyben.