A zöld oltáron borulhat fel Európa ipara - a csehek szerint

A találkozóról, amelyet António Costa európai uniós körútjának keretében tartottak, Petr Fiala az X közösségi hálózaton megjelent bejegyzésében tájékoztatott. António Costa szintén az X-en megjelent bejegyzésében azt írta, hogy a brünni találkozón Ukrajna támogatásáról, az európai gazdaságról, és a közel-keleti helyzetről is szó volt.

"Beszéltünk egyebek között az Európai Unió klímapolitikájáról is, amelyet át kell alakítani, mégpedig úgy, hogy ne veszélyeztesse az európai ipart. Nem elegendő azonban erről csak beszélni, vagy ezt bírálni, a cseh kormánynak konkrét javaslatai vannak, s ehhez fokozatosan sikerül más országok támogatását is megnyerni" - olvasható a cseh vezető bejegyzésében.

Petr Fiala hangsúlyozta, hogy szükség van az európai energiaárak csökkentésére és a felesleges szabályozások, bürokrácia eltörlésére.

"Foglalkoztunk a külpolitikai és biztonsági kérdésekkel, Ukrajnával, a Közel-Kelettel és az Egyesült Államokhoz fűződő kapcsolatainkkal is" - jegyezte meg a cseh kormányfő.

Hasonlóan fogalmazott António Costa is. "Megbeszéléseink során foglalkoztunk Ukrajna támogatásával, az erősebb európai gazdaság kiépítésének szükségességével és nemzetközi kapcsolataink fejlesztésével. Véleményt cseréltünk a közel-keleti helyzetről is" - írta az Európai Tanács elnöke.