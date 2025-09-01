ARÉNA
2025. szeptember 1. hétfő
Nyitókép: Pixabay

Tragikus eset mutatja a háború nagyon hosszú árnyékát

Infostart / MTI

Egy 19 éves fiú életét vesztette a közép-boszniai Doboj közelében, amikor az 1991-1995-ös délszláv háborúból visszamaradt, elaknásított területre lépett, hogy összeterelje állatait - közölte a Dnevni Avaz című boszniai napilap vasárnap.

Sokat dolgozott, szorgalmas volt. Küzdöttünk a betevő falatért" - mondta a lapnak a fiatal férfi édesanyja, hozzátéve: fia kecskékre vigyázott, az állatok betévedtek az elaknásított területre, ő pedig utánuk ment, hogy visszaterelje őket.

A család Hodzici faluban élt, ahonnan a háború alatt kiűzték a bosnyákokat, de sok család úgy döntött, hogy visszatér. Korábban több falusi lakos is életét vesztette vagy súlyosan megsérült akna okozta robbanásban.

Bosznia-Hercegovina a világ egyik leginkább aknaveszélyes országának számít. Az aknamentesítési központ legfrissebb adatai szerint még valamivel több mint 800 négyzetkilométeres területen körülbelül 170 ezer, máig rejtve maradt vagy elfeledett akna található. Az elaknásított területek közelében még mindig 132 ezer ember él. A legjelentősebb aknavonal az ország két entitásának, a boszniai Szerb Köztársaságnak és a Bosznia-hercegovinai Föderációnak a határán húzódik.

A háború befejezése óta 1781 ember lett aknarobbanás áldozata Boszniában, 624-en közülük meghaltak. Aknamentesítés közben 53 tűzszerész is életét vesztette.

Külföld    Tragikus eset mutatja a háború nagyon hosszú árnyékát

halálos áldozat

bosznia-hercegovina

akna

