III. Károly brit uralkodó (b) és felesége, Kamilla királyné (j) a húsvéti misére érkezik a windsori Szent György-kápolnába 2025. április 20-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Andy Rain

Kamilla királynét zaklatás érte, de keményen helybenhagyta támadóját

Infostart

Egy hamarosan megjelenő könyv szerint a brit királynét diákkorában molesztálta egy férfi a vonaton.

Szeptember elején új könyv jelenik meg a brit királyi családról, amelynek szerzője Valentine Low, a The Times korábbi királyi tudósítója. A kötet a Hatalom és a palota: A monarchia és a Downing Street 10. belső története címet kapta. A történetből sok minden más mellett kiderül az is, hogy Kamilla királyné fiatal korában szexuális zaklatás áldozata volt – írja az Index a Daily Mail beszámolója alapján.

A könyvben leírtak szerint az akkor 16-17 éves Kamillát egy Paddingtonba tartó vonaton támadta meg egy férfi. A királyné még 2008-ban számolt be a diáklány korában történtekről Boris Johnsonnak, amikor az akkori londoni polgármester meglátogatta őt a Clarence House-ban. A könyv szerint így fogalmazott: „valami fickó egyre közelebb tolta a kezét.” Az akkor még cornwalli hercegnő elmondása szerint azt tette, amire az anyja tanította,

levette tűsarkú cipőjét, és azzal kezdte ütni a támadóját.

Az eset után szólt a rendőröknek, és a férfit le is tartóztatták. A barátai szerint a királyné soha nem titkolta a családja előtt, mi történt vele akkor a vonaton, sőt privátban megbeszélte olyan szervezetekkel is, amelyekkel a szexuális zaklatás elleni fellépés területén dolgozott együtt.

A 78 éves királyné régóta kampányol a családon belüli erőszak és a szexuális visszaélések ellen, a jótékonysági munkája nagy részét is a szexuális erőszak áldozatainak szentelte. Kamilla királyné 2013-ban elindította higiéniai csomag projektjét, amelynek keretében áldozatok számára biztosít piperecikkeket a támadás utáni törvényszéki vizsgálatok után. 2021-ben beszédet mondott a túlélőket sújtó stigmáról: „A nemi erőszaktevők nem születnek, hanem konstruálódnak. Egy egész közösségre van szükség ahhoz, hogy lebontsák azt a kultúrát, amelyben a szexuális zaklatást normálisnak tekintik” – fogalmazott akkor a brit királyné.

