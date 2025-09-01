Gyerekcsíny után dráma: hátba lőtték a 11 éves fiút – belehalt

Meggyilkoltak egy tizenegy éves gyereket az egyesült államokbeli Houstonban, miután a csínytevő fiú becsöngetett egy házba, majd elfutott. A házigazda fegyverrel eredt a nyomába, és lelőtte a menekülő gyereket – írja a CNN nyomán a Telex.

Egy csoport gyerek szórakozott ezzel a jól ismert csínytevéssel, hogy becsöngetnek idegen házak ajtaján, majd elfutnak onnan. Éjjel tizenegy körül azonban a csengetés után a ház lakója a gyerekek nyomába eredt, és egy pisztollyal hátba lőtte az egyik fiút, aki később belehalt a lövésbe.

A rendőrség egy embert elfogott, kikérdezett, majd szabadon is engedett. A rendőrség szerint valószínűleg emberölés miatt fognak vádat emelni az illető ellen.

Korábban történtek már ehhez hasonló esetek az Egyesült Államokban, 2020-ban például Virginiában lőttek le egy tinédzsert, aki egy hasonló csíntevést videózott, amit a TikTokra akart feltölteni.

(Címlapképünk illusztráció.)