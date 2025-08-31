ARÉNA
2025. augusztus 31. vasárnap
Nyitókép: Pexels.com

Jócskán megnyirbálják a parlamenti képviselők számos juttatását és kiváltságát ebben az országban

Infostart / MTI

Halálos áldozatokat is követelő kormányellenes tüntetések nyomán jött a bejelentés.

Az indonéz politikai pártok megállapodtak abban, hogy számos juttatást és kiváltságot megvonnak a parlamenti képviselőktől - jelentette be vasárnap Prabowo Subianto elnök, jelentős engedményt téve az öt ember halálát okozó elmúlt heti kormányellenes tüntetések résztvevőinek.

A túlzottnak tartott parlamenti képviselői fizetésekkel és lakhatási támogatásokkal kapcsolatos tiltakozások hétfőn kezdődtek. Csütörtökön zavargásokba torkolltak, miután a hatósági fellépés során rendőrségi jármű halálra gázolt egy motorost a tüntetés helyszínén. A megmozdulásokban néhány politikai párt tagjainak otthonát és állami intézményeket fosztottak ki vagy gyújtottak fel.

Prabowo az elnöki palotában tartott sajtótájékoztatón, különböző politikai pártok vezetőinek kíséretében kijelentette: utasította a hadsereget és a rendőrséget, hogy szigorúan lépjenek fel a zavargások résztvevői és a fosztogatók ellen. Figyelmeztetett ugyanakkor, hogy egyes cselekmények "terrorizmusra" és "árulásra" utalnak.

"A parlament vezetői jelezték, hogy visszavonnak számos kezdeményezést, többek között a parlamenti képviselők juttatásainak mértékét és a külföldi munkavégzésre vonatkozó moratóriumot" - jelentette ki Prabowo.

"A rendőrségnek és a hadseregnek utasítást adtam, hogy a törvények szerint a lehető legszigorúbban lépjenek fel a közintézmények megrongálása, a magánlakások és gazdasági központok kifosztása ellen" - tette hozzá az államfő.

Külföld

parlament

képviselő

indonézia

juttatás

