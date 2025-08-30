ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.59
usd:
339.39
bux:
102554.62
2025. augusztus 30. szombat Rózsa
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Detail on the rear light of a car.
Nyitókép: bizoo_n/Getty Images

Szóváltás után a bár előtti tömegbe hajtott – egy ember életét vesztette

Infostart / MTI

Emberek nagyobb csoportjába hajtott egy férfi gépkocsijával szombatra virradóra az észak-franciaországi Évreux város központjában, hatósági közlés szerint egy ember meghalt, öten megsérültek.

A súlyos incidens egy bárban lezajlott összeszólalkozás után történt, és az ügyészség közölte, hogy nem kezelik terrortámadásként.

A mentők a helyszínre érkezés után megállapították, hogy egy férfi szívleállásban meghalt, a harmincéves áldozatot nem sikerült újjáéleszteniük – olvasható a FranceInfo hírrádió internetes oldalán.

Egy 31 és egy 52 éves férfi súlyosan megsérült. Két másik gyalogost – az egyik 34, a másik 58 éves volt – szintén kórházba szállítottak, míg egy 50 éves nőt a mentőorvosok a helyszínen láttak el.

Rémi Coutin, a normandiai város ügyészének közlése szerint a baleset egy borbár közelében történt röviddel hajnali négy óra előtt. A nyomozás elsődleges eredményei szerint a bárban több ember – közöttük egy fiatal nő és több férfi – összeszólalkozott egymással. A bár vezetői és a kidobólegények a létesítmény kiürítése mellett döntöttek.

A távozó mintegy száz ember az utcán volt a bár közelében, amikor egy férfi autóba ült és nagy sebességgel nekitolatott a tömegnek.

A helyszínre érkező rendőrök a Le Dauphiné Libéré című újság honlapja szerint két férfit és egy nőt előállítottak, közülük ketten a gépkocsiban tartózkodtak az incidens idején.

Az évreux-i rendőrkapitányság megkezdte a nyomozást szándékos emberölés és szándékos emberölési kísérlet miatt.

Az évreux-i ügyész ugyanakkor közölte, hogy kizárt minden „terrorista, rasszista vagy más” indítóokot.

Kezdőlap    Külföld    Szóváltás után a bár előtti tömegbe hajtott – egy ember életét vesztette

rendőrség

franciaország

gázolás

sérültek

halott

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.01. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jó hírt közölt a vakcinagyártó

Jó hírt közölt a vakcinagyártó

Az AstraZeneca még idén engedélyeztetné új vérnyomáscsökkentő gyógyszerét, amely a vállalat hosszú távú értékesítési stratégiájának kulcsfontosságú eleme lehet - írja a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem lehet megállítani a McLaren ausztrálját: övé a holland pole is

Nem lehet megállítani a McLaren ausztrálját: övé a holland pole is

Piastri feltartóztathatatlan volt a zandvoort-i időmérőn, újra McLarenes első sorral rajtol holnap az F1-mezőny.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US court rules many of Trump's global tariffs are illegal

US court rules many of Trump's global tariffs are illegal

The tariffs can remain in place until mid-October to allow the Trump administration time to request the Supreme Court take up the case.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 30. 14:58
A botrányos telefonbeszélgetés után ügyvivő kormányzás következik
2025. augusztus 30. 14:41
Christian Stocker: sokkal inkább Churchill vagyok, mint Buddha
×
×
×
×