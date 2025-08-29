Újabb front nyílt a lengyel államfő és a kormány között: a külföldiek

Növekszik a legálisan munkát vállaló külföldiek aránya Lengyelországban: 2024 végén a külföldi állampolgárok 7,3 százaléka, míg idén júniusban már a 7,6 százaléka szerepelt a társadalombiztosítási járulékot fizetők listáján – közölte a Rzeczpospolita című lengyel napilap központi statisztikákat idézve.

Csak júliusban az állami társadalombiztosító (ZUS) 8 ezer új járulékbefizetőt regisztrált, ezzel 1,25 millióra nőtt a biztosított külföldiek száma.

A legnagyobb külföldi csoportokat az ukránok, a fehéroroszok, a grúzok, az indiaiak és a kolumbiaiak képezik.

A munkavállaló ukránok száma július végén 824 500 volt, 37 ezerrel több, mint 2024 végén.

A Nemzetközi Mentőbizottság (IRC) hozzájárulásával készített, a DoRzeczy konzervatív hetilapban augusztus 23-án ismertetett elemzés szerint a lengyelországi iskolákban (beleértve az óvodákat és a felnőttképzést biztosító iskolákat is) az előző tanévben 353 ezer külföldi diák tanult, ami az összes tanuló 5,3 százalékát teszi ki. Az általános és középiskolák külföldi diákjainak száma 237 ezer. Az összes tanuló közül a legnagyobb csoportot (84 százalék) 295 500 ukrán állampolgár képezi. További jelentős csoport a fehéroroszoké (31 ezer), az oroszoké (4200). További 22 300 diák a világ több mint 140 országából származik.

A tavaly érvénybe lépett lengyelországi szabályozás szerint az ukrán menekültek csak akkor részesülhetnek a gyermekenként havi 800 zlotyt (74 500 forint) érő családtámogatásban, ha gyermekeik eleget tesznek az iskolalátogatási kötelezettségüknek.

Karol Nawrocki lengyel elnök a hét elején megvétózta a háború elől menekülő ukrán állampolgárok lengyelországi tartózkodását és munkavállalását szabályozó, az eddigi szabályokat jövő év márciusáig meghosszabbító, illetve némileg megváltoztató törvény módosítását.

Az államfő kifogásolta, hogy a kormánykoalíció előző bejelentései ellenére a törvény nem köti munkavállaláshoz az ukránoknak járó családtámogatást.

Bírálta azt is, hogy a törvénymódosítás szerint az ukránoknak továbbra is attól függetlenül jár egészségügyi ellátás, hogy fizetnek-e Lengyelországban társadalombiztosítást, vagy sem.

Karol Nawrocki egyúttal az ukrán állampolgárok tartózkodását rendező elnöki tervezetet nyújtotta be a szejmbe, amelynek értelmében a családtámogatás és a térítésmentes egészségügyi ellátás csak a munkát vállaló és a társadalombiztosítást fizető ukránoknak járna. Ahhoz, hogy az ukrán menekülteknek járó védelem fő szabályai érvényben maradhassanak, a parlamentnek, majd az elnöknek szeptember végéig el kell fogadnia az új jogszabályt.