Donald Trump vádat emelne Soros György és fia ellen

Donald Trump azt írta a Truth közösségi médiában Soros Györgyről, a magyar–amerikai üzletemberről és fiáról írt, kijelentve, hogy a Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) alapján kellene vádat emelni ellenük, mivel erőszakos tiltakozásokat és más akciókat támogattak az Egyesült Államokban - írja az Index.

„Soros Györgyöt és az ő csodálatos, radikális baloldali fiát RICO alapján kellene vád alá helyezni, mivel erőszakos tiltakozásokat és sok minden mást támogattak szerte az Egyesült Államokban” – írta bejegyzésében az amerikai elnök. Majd így folytatta:

"Nem fogjuk hagyni, hogy ezek az őrültek tovább széttépjék Amerikát, megfosztva attól, hogy akár egy pillanatra is levegőhöz jusson és szabad legyen. Soros és az ő pszichopatákból álló csoportja hatalmas károkat okozott hazánknak! Ebbe beletartoznak az ő őrült nyugati parti barátai is. Vigyázzatok, figyelünk benneteket!"

A RICO-törvény, amire az amerikai elnök hivatkozott, 1970-ben lépett hatályba az Egyesült Államokban, és eredetileg a maffia és más szervezett bűnözői hálózatok felszámolására hozták létre. A jogszabály lehetőséget ad a hatóságoknak, hogy olyan személyek ellen indítsanak eljárást, akik közvetlenül nem követtek el bűncselekményt, de részt vettek egy bűnszervezet működésében, illetve hasznot húztak belőle.