2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
Külföld
Donald Trump amerikai elnök a Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel tartott találkozón a washingtoni Fehér Házban 2025. július 7-én.
Nyitókép: MTI/AP/Alex Brandon

Donald Trump vádat emelne Soros György és fia ellen

Infostart

Az amerikai elnök szerdán a közösségi oldalán élesen bírálta Soros Györgyöt és fiát, akikről azt állította, hogy többek között erőszakos tiltakozásokat támogattak az Egyesült Államokban, ezért szerinte a szervezett bűnözés elleni, 1970-ben elfogadott RICO-törvény alapján kellene vádat emelni ellenük.

Donald Trump azt írta a Truth közösségi médiában Soros Györgyről, a magyar–amerikai üzletemberről és fiáról írt, kijelentve, hogy a Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) alapján kellene vádat emelni ellenük, mivel erőszakos tiltakozásokat és más akciókat támogattak az Egyesült Államokban - írja az Index.

„Soros Györgyöt és az ő csodálatos, radikális baloldali fiát RICO alapján kellene vád alá helyezni, mivel erőszakos tiltakozásokat és sok minden mást támogattak szerte az Egyesült Államokban” – írta bejegyzésében az amerikai elnök. Majd így folytatta:

"Nem fogjuk hagyni, hogy ezek az őrültek tovább széttépjék Amerikát, megfosztva attól, hogy akár egy pillanatra is levegőhöz jusson és szabad legyen. Soros és az ő pszichopatákból álló csoportja hatalmas károkat okozott hazánknak! Ebbe beletartoznak az ő őrült nyugati parti barátai is. Vigyázzatok, figyelünk benneteket!"

A RICO-törvény, amire az amerikai elnök hivatkozott, 1970-ben lépett hatályba az Egyesült Államokban, és eredetileg a maffia és más szervezett bűnözői hálózatok felszámolására hozták létre. A jogszabály lehetőséget ad a hatóságoknak, hogy olyan személyek ellen indítsanak eljárást, akik közvetlenül nem követtek el bűncselekményt, de részt vettek egy bűnszervezet működésében, illetve hasznot húztak belőle.

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump vádat emelne Soros György és fia ellen

