ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
397.01
usd:
340.23
bux:
104021.9
2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Brutális támadás áldozata lett egy miniszter Lengyelországban

Infostart / MTI

Két férfi megtámadta és bántalmazta Adam Niedzielski volt lengyel egészségügyi minisztert a kelet-lengyelországi Siedlcében - erősítette meg csütörtökön a helyi ügyészség a korábbi rendőrségi jelentést.

A szerda délutáni támadásról aznap este a rendőrség számolt be az X-en, csütörtökre virradóan Niedzielski is megerősítette az esetet a közösségi médiában: "Brutális támadás áldozata lettem. Két férfi vert meg. Azt kiabálták: halál a hazaárulókra!". Elmondása szerint arcul ütötték, ő a földre esett, ott összerugdosták, majd elmenekültek.

Niedzielskit számos zúzódással kórházba szállították. Belső sérüléseket nem állapítottak meg.

A csütörtöki ügyészségi közlés szerint az elkövetők - egy 35 éves és egy 39 éves férfi - feladták magukat a rendőrségen, mindketten ittas állapotban voltak.

A támadásról szerdán elsőként az RMF FM kereskedelmi rádió számolt be, melynek értesülései szerint a két elkövető "fennhangon bírálta a koronavírus-járvány idején elfogadott döntéseket".

Adam Niedzielski 2020-2023 között dolgozott egészségügyi miniszterként a Jog és Igazságosság (PiS) által vezetett kormányban, Mateusz Morawiecki miniszterelnöksége idején. Tárcavezetőként az adott időszakban a koronavírus-járvány alatt érvényes intézkedésekért is felelt.

A volt miniszter úgy értelmezte a támadást: ez "a gyűlöletbeszéd eltűrésének következménye", valamint annak is, hogy Marcin Kierwinski jelenlegi belügyminiszter döntése nyomán megvonták tőle a személyi védelmet, annak ellenére, hogy "számos fenyegetés éri a közéletben".

Mariusz Blaszczak volt nemzetvédelmi miniszter, a PiS frakcióvezetője csütörtökön az X-en azt írta: Kierwinskivel szemben "következményeket kell érvényesíteni" amiatt, hogy megvonta a személyi védelmet Niedzielskitől.

Janusz Cieszynski volt egészségügyi miniszterhelyettes, a PiS alsóházi képviselője szerda éjjel az X-en úgy fogalmazott: Kierwinski "közvetlenül felelős minden ütésért, amely a volt egészségügyi minisztert érte", és azonnali lemondásra szólította fel őt.

A belügyminiszter csütörtöki sajtóértekezletén tagadta, hogy Niedzielski rendőrségi védelmet kért volna, miután 2023-ban távozott miniszteri hivatalából, és nem jelentette a rendőrségnek, hogy fenyegetések érték.

Kezdőlap    Külföld    Brutális támadás áldozata lett egy miniszter Lengyelországban

lengyelország

támadás

miniszter

bántalmazás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyarics Tamás: az amerikaiak ütőkártyái is végesek az orosz–ukrán háborúban

Magyarics Tamás: az amerikaiak ütőkártyái is végesek az orosz–ukrán háborúban
Hogyan változtatja meg Donald Trump és a világpolitika új logikája az orosz-ukrán konfliktus jövőjét, és mit tehet még Európa a saját érdekei érvényesítéséért – többek között erről is beszélt Magyarics Tamás az InfoRádió Aréna című műsorában, de az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora, külpolitikai szakértő kitért az aktuális erőviszonyokra, a szövetségi törésvonalakra és geopolitikai realitásokra is.
 

Szijjártó Péter: nem akarunk Ukrajnával egy integrációba tartozni

Borzalmas részletek a Kijevet ért éjszakai orosz légicsapásról – videó

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Trump és a háborúk. Barátot akarsz Washingtonban? Vegyél kutyát! Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
A filmkészítés olyan, mint egy expedíció. Hábermann Jenő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.28. csütörtök, 18:00
Presser Gábor
zeneszerző, előadóművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nem rázták meg a forintot a délutáni hírek

Nem rázták meg a forintot a délutáni hírek

A devizapiacok ma is a dollár körüli várakozásokra figyelnek, miután a Federal Reserve környékéről érkező nyilatkozatok tovább erősítették a szeptemberi kamatvágás esélyét. A kereskedők már közel 90 százalékos valószínűséget áraznak a negyedpontos csökkentésre, miközben a pénteken érkező PCE-inflációs mutató és a szeptemberi munkaerőpiaci jelentés adhat további iránymutatást. A vártnál erősebb második negyedéves amerikai növekedési, valamint a várakozásoknak megfelelő munkaerőpiaci adatok árazásába kezdhetnek mind a devizapiaci, mind a tőzsdei kereskedők, ami a délutáni és az esti órákban mozgathatja a forintot is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokkoló videó Zalából: durva, mekkora vaddisznócsordába futott bele a meglepett autós

Sokkoló videó Zalából: durva, mekkora vaddisznócsordába futott bele a meglepett autós

Egy TikTokra feltöltött videó kavarta fel a kedélyeket Zalában: egy kisteherautó sofőrje hatalmas vaddisznócsordával találta szembe magát Zalaegerszeg külterületén, az éjszakai órákban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK tells Russia to stop 'senseless killing' after strikes on Kyiv leave at least 18 dead

UK tells Russia to stop 'senseless killing' after strikes on Kyiv leave at least 18 dead

The UK summoned Russia's ambassador over the attacks, which killed four children and damaged diplomatic buildings.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 28. 14:06
Száznál több ukrán drón lelövéséről számolt be az orosz védelmi minisztérium
2025. augusztus 28. 13:54
Elképesztő látvány: tesztelték a világ legmagasabb hídját – videó
×
×
×
×