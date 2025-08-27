ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Háborús rémület Észtországban, ukrán drón zuhant le

Infostart / MTI

Eltévedt ukrán harci drón zuhant le Észtország területén – közölték kedden a balti állam hatóságai.

„Ukrán drón volt, amely orosz célpontokat támadott. Nincs arra utaló bizonyíték, hogy orosz drón lenne” – mondta Margo Palloson, az észt biztonsági rendőrség vezetője annak kapcsán, hogy vasárnap reggel lezuhant egy harci drón Észtország területén. Ez volt az első ilyen incidens a balti ország területén.

Az ukrán hadsereg szombat este indított támadást a Balti-tenger partján található Uszt-Luga orosz olaj- és gázterminál ellen az észt határ közelében. Hétfőn Tartu megyében egy farmer talált rá a pilóta nélküli szerkezetre a földjén, és volt egy egyértelműen kivehető robbanási kráter is – közölte Palloson, hozzátéve, hogy a drónt orosz elektronikus zavarás téríthette el.

„Észtországban azért zuhant le a drón, mert Oroszország folytatja háborúját Ukrajna ellen, a kijevi vezetés pedig védekezni kénytelen”

– hangsúlyozta Hanno Pevkur észt védelmi miniszter.

