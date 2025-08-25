ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
397.46
usd:
342.4
bux:
104831.43
2025. augusztus 25. hétfő Lajos, Patrícia
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
gyilkos galóca
Nyitókép: Pixabay

A halálos gombaebéd egyetlen túlélője megtörte a csendet - fotó

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A gyilkos galócás ausztráliai ebéd egyetlen túlélője hajlandó megbocsátani a merénylőnek.

Erin Patterson 2023 júliusában gyilkos galócával töltött Wellington-bélszínnel kínálta meg volt férje családját, a mérgezésbe hárman bele is haltak. Az exférj, Simon Patterson hetvenéves szülei, Don és Gail, valamint Gail 66 éves húga, Heather néhány nappal később a kórházban haltak meg.

Heather férje, a 68 éves Ian Wilkinson egy májtranszplantációnak köszönhetően túlélte a mérgezést, most őt hallgatta meg a bíróság az ausztráliai Melbourne-ben.

A baptista lelkész Wilkinson elmondta: „felháborít, hogy Erin érzéketlenül és szándékosan semmibe vette az életemet és a szeretteim életét. Milyen ostobaság lakozik abban, aki azt hiszi, hogy a gyilkosság lehet a megoldás a problémáira, különösen olyan emberek meggyilkolása, akik csak jó szándékkal voltak iránta?”

Wilkinson ugyanakkor kijelentette, hogy hajlandó megbocsátani azokért a károkért, amelyeket neki okozott a nő, és azért imádkozik, hogy Erin Patterson a börtönben jobb emberré váljon - írja a telex.hu.

Patterson is megjelent a tárgyaláson, noha lehetősége lett volna csak videóhíváson követni az eseményeket. Wilkinsonon kívül az áldozatok hét másik hozzátartozója is felolvasta vallomását.

Erin Patterson mindegyik gyilkosságért életfogytiglani börtönbüntetésre számíthat, a gyilkossági kísérletért pedig, amit Ian Wilkinson ellen követett el, 25 év börtönt kaphat. Patterson a férjét többször próbálta megmérgezni a 2023-as eset előtt is, de végül ejtették ellene a gyilkossági kísérletek vádját.

Kezdőlap    Külföld    A halálos gombaebéd egyetlen túlélője megtörte a csendet - fotó

gyilkosság

ausztrália

gyilkos galóca

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Már megindult 13 millió tankönyv az iskolákba – Balatoni Katalin a tanévkezdésről

Már megindult 13 millió tankönyv az iskolákba – Balatoni Katalin a tanévkezdésről

Mintegy 13 millió tankönyvet szállítanak ki a csaknem egymillió diáknak a szeptemberi iskolakezdésre – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos. Balatoni Katalin arról is beszélt, hogy az óvodapedagógusoknak minden szakmai segítség adott a nagycsoportosok számára induló iskola felkészítő foglalkozásokhoz.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Belpolitika: Ki nyerte a nyarat? Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.26. kedd, 18:00
Hábermann Jenő
Balázs Béla díjas filmproducer
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Masszív ellentámadás indult Donyeckben, egyre távolabb a béke – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Masszív ellentámadás indult Donyeckben, egyre távolabb a béke – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Az ukrán haderő három falvat is visszafoglalt Donyeck megyében, az oroszokat teljesen kitolták a településekről - közölte az Ukrainszka Pravda az ukrán főparancsnok jelentését. Remélhetőleg hat hónapon belül sikerül lezárni a háborút, Donald Trump elnök „energetikus diplomáciájának” köszönhetően talán nem fog ennél tovább húzódni – jelentette ki JD Vance alelnök egy NBC-nek adott interjúban. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
18 milliárd dolláros óriásüzlet: hatalmas felvásárlásra készül a Keurig Dr Pepper

18 milliárd dolláros óriásüzlet: hatalmas felvásárlásra készül a Keurig Dr Pepper

A hétfőn bejelentett megállapodás értelmében a Keurig Dr Pepper részvényenként 31,85 eurót fizet a JDE Peet&#039;s részvényeseknek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Five journalists among 20 killed in Israeli double strike on hospital

Five journalists among 20 killed in Israeli double strike on hospital

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said it was a "tragic mishap" and promised a "thorough investigation".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 25. 21:29
Trump: mindig jókat beszélgetek Putyinnal, aztán feldühít
2025. augusztus 25. 20:43
„Még az agyamba is benéztek!” – Lukasenka szerint nincs baj
×
×
×
×