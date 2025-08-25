A halálos gombaebéd egyetlen túlélője megtörte a csendet - fotó

Erin Patterson 2023 júliusában gyilkos galócával töltött Wellington-bélszínnel kínálta meg volt férje családját, a mérgezésbe hárman bele is haltak. Az exférj, Simon Patterson hetvenéves szülei, Don és Gail, valamint Gail 66 éves húga, Heather néhány nappal később a kórházban haltak meg.

Heather férje, a 68 éves Ian Wilkinson egy májtranszplantációnak köszönhetően túlélte a mérgezést, most őt hallgatta meg a bíróság az ausztráliai Melbourne-ben.

A baptista lelkész Wilkinson elmondta: „felháborít, hogy Erin érzéketlenül és szándékosan semmibe vette az életemet és a szeretteim életét. Milyen ostobaság lakozik abban, aki azt hiszi, hogy a gyilkosság lehet a megoldás a problémáira, különösen olyan emberek meggyilkolása, akik csak jó szándékkal voltak iránta?”

Wilkinson ugyanakkor kijelentette, hogy hajlandó megbocsátani azokért a károkért, amelyeket neki okozott a nő, és azért imádkozik, hogy Erin Patterson a börtönben jobb emberré váljon - írja a telex.hu.

Patterson is megjelent a tárgyaláson, noha lehetősége lett volna csak videóhíváson követni az eseményeket. Wilkinsonon kívül az áldozatok hét másik hozzátartozója is felolvasta vallomását.

Erin Patterson mindegyik gyilkosságért életfogytiglani börtönbüntetésre számíthat, a gyilkossági kísérletért pedig, amit Ian Wilkinson ellen követett el, 25 év börtönt kaphat. Patterson a férjét többször próbálta megmérgezni a 2023-as eset előtt is, de végül ejtették ellene a gyilkossági kísérletek vádját.