Nyitókép: Pixabay

Gombával gyilkolta meg anyósát és apósát egy nő - újabb bizonyítékok kerültek elő

Infostart / MTI

Férjét is megpróbálta háromszor megmérgezni az anyósát és apósát mérgező gombával történt meggyilkolása miatt elítélt ausztrál nő - derült ki a bíróság által most nyilvánosságra hozott újabb bizonyítékokból.

Az esküdtszék július elején találta bűnösnek Erin Patterson ötvenéves nőt az anyósa, Gail Patterson, az apósa, Don Patterson és Gail nővére, Heather Wilkinson meggyilkolásában.

A nő Wellington bélszínt szolgált fel otthonában gyilkos galócás körettel, az egyik legmérgezőbb gombafajtával a férje családjának. Bűnösnek találták Ian Wilkinson, Heather férje elleni emberölési kísérletben is, aki túlélte a Melbourne-től 135 kilométerre fekvő Leongatha városkában 2023-ban rendezett családi vendégséget, de hetekre kórházba került.

Erin Patterson ellen a dél-ausztráliai Morwellben két hónapig tartó, nagy médiavisszhangot kiváltó perben eredetileg 2023-ban elkövetett három rendbeli emberölés és ötrendbeli emberölési kísérlet miatt emeltek vádat, de a férje, Simon Patterson elleni gyilkossági kísérlet további négy vádpontját az ügyészség az első tárgyalás előtt ejtette.

A bíróság a többi vádat nem közölte az esküdtekkel és a nagyközönséggel, hogy méltányos pert biztosítsanak a kétgyermekes családanyának. Christopher Beale, a legfelsőbb bíróság bírája pénteken engedélyezte, hogy feloldják a titoktartási kötelezettséget.

A tőle különváltan élő férfit Erin Patterson 2021 és 2022-ben próbálta meg eltenni lába alól két kempingezés, illetve egy kirándulás alkalmával, amikor

mérgezett penne bolognesével, currys csirkével, illetve zöldséges tortillával kínálta.

"Amikor először rosszul lettem, már gondoltam, hogy Erin főztje okozta" - mondta Simon Patterson 2024 októberében Melbourne-ben a tárgyalás előtti bírósági meghallgatáson.

A feltételezett mérgezésekbe majdnem belehalt, egyszer átmenetileg lebénult és belének egy részét el kellett távolítani. Az orvosok egyetlen esetben sem tudták megállapítani a rosszullét okát.

Amikor a szülei megbetegedtek a volt feleségnél elköltött ételektől, Simon Patterson bevallotta a családjának, hogy gyanúja szerint szándékos mérgezés miatt lett beteg - közölte Ruth Dubois, az unokatestvére egy előzetes meghallgatáson. Az unokatestvér szerint a férfi elkeseredett volt, amiért korábban nem szólt a gyanújáról.

Erin Patterson ártatlannak vallotta magát a bírósági tárgyaláson, és azt hangoztatta, hogy véletlenül tett mérges gombát a Wellington bélszínbe, amelyet tőle elhidegült férje rokonainak ebédre felszolgált az otthonában.

A bíróság várhatóan augusztus 25-én hoz ítéletet a perben, a vádlott életfogytiglani elzárásra számíthat.

