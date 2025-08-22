ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Nem hatotta meg a bíróságot a teslás érvelése, a jogsija is ugrott

Infostart

Nem volt sikeres védekezés, hogy a Tesla Autopilotja nem igazodott a sebességkorlátozáshoz, ezzel csak rontott a helyzetén a gyorshajtáson ért autós.

Egy norvég férfit tavasszal 90 km/órás sebességgel mértek be egy 50-es szakaszon, ő pedig ahelyett, hogy lenyelte volna a bírságot, bíróságra vitte az ügyet.

Az eset márciusban történt az Oslóhoz közeli Nostved-alagútban, ahol sávlezárás miatt a szokásos 90-es limitet 70-esre, majd 50-esre csökkentették. Az illető Teslájával 90-nel ment végig a szakaszon, a kijáratnál le is meszelték a rendőrök – tudósít a sztoriról a Carscoops, amit a vezess.hu szemlézett.

A sofőr úgy döntött, bíróságig viszi az ügyet, ott azzal érvelt, hogy az átmeneti korlátozás nem volt kitáblázva vagy másképp jelezve, de a bíróság szerint ez nem volt igaz, ugyanis sem a többi közlekedő, sem az útfelügyelet, sem a rendőrség nem jelzett ilyet.

A vezető emellett arra hivatkozott, hogy Teslája „önvezető” rendszerét, az Autopilotot a szokásos 90 km/órás korlátra állította, majd az nem állt át automatikusan a 70-es és 50-es limitre.

Bár Norvégia a villanyautózás fellegvára, a Tesla egyik legfőbb piaca, az elektromobilitás népszerűsége sem jelent felmentést a gyorshajtás alól: a bíróság leszögezte, hogy az aktuális sebességkorlátozások észlelése minden esetben a gépjármű vezetőjének kötelessége, felelőtlenség és gondatlanság csakis az autó műszaki rendszereire, azok beállításaira támaszkodni.

Mivel bizonyítottnak látták, hogy a teslás elkövette a gyorshajtást, 16 500 koronás (550 ezer forint) bírságot szabtak ki rá, emellett meg kellett fizetnie a nagyjából 70 ezer forintnak megfelelő perköltséget, a tetejébe pedig 9 hónapra eltiltották a vezetéstől.

