ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
394.58
usd:
338.77
bux:
0
2025. augusztus 21. csütörtök Hajna, Sámuel
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Új betegség: sok droghasználó kényszeresen fürdeni kezd

Infostart

A marihuánát fogyasztók körében egy meglepő új betegségforma kezd el terjedni a kutatások szerint. Ennek az is az oka, hogy megváltozott a szer.

Egyre gyakrabb a marihuánafogyasztók között egy olyan egészségügyi probléma, ami épp az ellenkező tüneteket produkálja, mint amit korábban a kannabisz fogasztásához szokás kötni. A gyorsan terjedő tünetegyüttes neve: cannabinoid hyperemesis szindróma (röviden CHS) – írja a hvg.hu a National Geographic alapján.

A marihuánát gyakran alkalmazzák hányinger és hányás ellen – különösen kemoterápia közben –, de a CHS éppen ezeket a tüneteket váltja ki rendkívül súlyos formában.

A betegségnek három szakasza van, az elsőben hányinger és hasfájás lép fel, amire a „gyakorlott” kannabiszfogyasztók éppen hogy még több drog fogyasztásával reagálnak, mert az eddigi tapasztalataik szerint enyhíti. De most nem ez történik, épp ellenkezőleg: a második szakaszban ismétlődő hányási rohamok követik egymást, amelyek napokig, akár hetekig is eltarthatnak. Végül a harmadik fázisban a tünetek kezdenek enyhülni, majd megszűnnek, írja a National Geographic.

A CHS egyik legjellegzetesebb sajátossága a kényszeres fürdési vágy.

Az érintettek gyakran órákig vannak a forró víz alatt, mert ez egy időre enyhülést nyújt. Valószínúleg a testhőmérséklet-szabályozásért felelős agyterületet, a hipotalamuszt is érinti a probléma.

Évente mintegy 2,75 millió ember szenved CHS-től az Egyesült Államokban. A sürgősségi osztályokon regisztrált esetek száma 2017 és 2021 között megduplázódott. A növekedés mögött két fő tényező áll. Egyrészt a kannabisz legalizálása miatt jelentősen könnyebbé vált a hozzáférés a szerhez. Másrészt

a mai marihuána jóval koncentráltabb, mint évtizedekkel korábban:

míg az 1960-as években a THC-tartalom 2-4 százalék között mozgott, ma akár a 35 százalékot is elérheti. A CHS elsősorban azokat érinti, akik éveken keresztül napi rendszerességgel, gyakran naponta többször is marihuánát fogyasztanak. De a napi használók többsége nem szenved a különös szindrómától, ami arra utal, hogy a genetikai hajlam is szerepet játszhat a kialakulásában. A szakemberek szerint ezeken felül a stressz és az alváshiány is a kiváltó tényezők között szerepelhet.

Bár különböző tüneti kezelések léteznek, a CHS csak akkor múlik el végleg, ha a beteg teljesen felhagy a kananbisz használatával. A hirtelen leállás azonban elvonási tüneteket okoz, így azzal is óvatosnak kell lenni, fokozatosan lehet csinálni.

Kezdőlap    Külföld    Új betegség: sok droghasználó kényszeresen fürdeni kezd

felmérés

tudomány

marihuána

egészség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Átmeneti visszaesés után újra szárnyal itthon a magánegészségügy, de az év második fele váratlan fordulatot hozhat

Átmeneti visszaesés után újra szárnyal itthon a magánegészségügy, de az év második fele váratlan fordulatot hozhat

A 2023-as mélypont óta dinamikus az emelkedés a magánegészségügyi szolgáltatások igénybevételében – mondta az InfoRádióban Lancz Róbert, a Primus Magánegészségügyi Szolgáltatók Egyesületének elnöke. Sinkó Eszter egészségügyi szakközgazdász szerint valóban érzékelhető az a trend, hogy egyre többen fordulnak magánorvoshoz, ugyanakkor furcsállja, hogy a kormány hiába adott plusz 5 milliárd forintot a hosszú várólisták ledolgozására, csak a forrás bő felét használták fel az állami intézmények.
Az orosz külügyminiszter elmondta, mi kell az ukrajnai békéhez

Az orosz külügyminiszter elmondta, mi kell az ukrajnai békéhez

Oroszország nem tudja elfogadni, hogy a kollektív biztonság kérdéseiről nélküle döntsenek - jelentette ki Szergej Lavrov újságíróknak Moszkvában. Az orosz külügyminiszter megnevezett négy országot: nélkülük nincs békekötés szerinte.
 

Ez a „mogyorófa” nagyon aggasztja a NATO-t – mutatjuk, miért

Donald Trump Orbán Viktort is felhívta, ezt kérte az amerikai elnök

Üzent Magyarországnak az amerikai külügyminiszter

Putyin-Zelenszkij találkozó Budapesten: megszólalt a Fehér Ház

Két ukrán település elfoglalását jelentette be az orosz védelmi tárca

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Újra MotoGP Magyarországon. Talmácsi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.21. csütörtök, 18:00
Molitorisz Dániel
ortopéd traumatológus
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bedöntötték az ukránok a voronyezsi vasutat, az oroszok Smerccsel lövik Kosztyantynivkát - Híreink az ukrán frontról csütörtökön

Bedöntötték az ukránok a voronyezsi vasutat, az oroszok Smerccsel lövik Kosztyantynivkát - Híreink az ukrán frontról csütörtökön

Az orosz tüzérség már rövid és közepes hatótávolságú tüzérségi fegyverekkel is eléri Kosztyantynivkát Donyeck középső részén: a várost Smerch sorozatvetővel támadják. Az oroszországi Voronyezsben egy ukrán dróntámadás miatt összeomlott a vasúti közlekedés: 19 vonatjáratot töröltek vagy késleltetnek. Pokrovszktól északra nem sikerült megállítani az oroszokat: Suhecke elesett. Még mindig nincs annak jele hivatalos szinten, hogy Oroszország hajlandó lenne egyeztetni az ukrán elnökkel a háború lezárásáról. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború csütörtöki eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hőguta után jönnek a durva viharok: kiadták a riasztást, az egész ország elázhat

Hőguta után jönnek a durva viharok: kiadták a riasztást, az egész ország elázhat

Az ország egész területére figyelmeztető jelzést adott ki a meteorológiai szolgálat, több helyen felhőszakadás is érkezhet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Palestinians flee Gaza City as Israel says first stages of assault have begun

Palestinians flee Gaza City as Israel says first stages of assault have begun

An Israeli military spokesman says troops will deepen the damage to the "terror infrastructure" held by Hamas.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 21. 06:52
Támadnak a kecskék, két település is bajba került
2025. augusztus 21. 06:00
Ez a "mogyorófa" nagyon aggasztja a NATO-t – mutatjuk, miért
×
×
×
×