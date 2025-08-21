Új betegség: sok droghasználó kényszeresen fürdeni kezd

Egyre gyakrabb a marihuánafogyasztók között egy olyan egészségügyi probléma, ami épp az ellenkező tüneteket produkálja, mint amit korábban a kannabisz fogasztásához szokás kötni. A gyorsan terjedő tünetegyüttes neve: cannabinoid hyperemesis szindróma (röviden CHS) – írja a hvg.hu a National Geographic alapján.

A marihuánát gyakran alkalmazzák hányinger és hányás ellen – különösen kemoterápia közben –, de a CHS éppen ezeket a tüneteket váltja ki rendkívül súlyos formában.

A betegségnek három szakasza van, az elsőben hányinger és hasfájás lép fel, amire a „gyakorlott” kannabiszfogyasztók éppen hogy még több drog fogyasztásával reagálnak, mert az eddigi tapasztalataik szerint enyhíti. De most nem ez történik, épp ellenkezőleg: a második szakaszban ismétlődő hányási rohamok követik egymást, amelyek napokig, akár hetekig is eltarthatnak. Végül a harmadik fázisban a tünetek kezdenek enyhülni, majd megszűnnek, írja a National Geographic.

A CHS egyik legjellegzetesebb sajátossága a kényszeres fürdési vágy.

Az érintettek gyakran órákig vannak a forró víz alatt, mert ez egy időre enyhülést nyújt. Valószínúleg a testhőmérséklet-szabályozásért felelős agyterületet, a hipotalamuszt is érinti a probléma.

Évente mintegy 2,75 millió ember szenved CHS-től az Egyesült Államokban. A sürgősségi osztályokon regisztrált esetek száma 2017 és 2021 között megduplázódott. A növekedés mögött két fő tényező áll. Egyrészt a kannabisz legalizálása miatt jelentősen könnyebbé vált a hozzáférés a szerhez. Másrészt

a mai marihuána jóval koncentráltabb, mint évtizedekkel korábban:

míg az 1960-as években a THC-tartalom 2-4 százalék között mozgott, ma akár a 35 százalékot is elérheti. A CHS elsősorban azokat érinti, akik éveken keresztül napi rendszerességgel, gyakran naponta többször is marihuánát fogyasztanak. De a napi használók többsége nem szenved a különös szindrómától, ami arra utal, hogy a genetikai hajlam is szerepet játszhat a kialakulásában. A szakemberek szerint ezeken felül a stressz és az alváshiány is a kiváltó tényezők között szerepelhet.

Bár különböző tüneti kezelések léteznek, a CHS csak akkor múlik el végleg, ha a beteg teljesen felhagy a kananbisz használatával. A hirtelen leállás azonban elvonási tüneteket okoz, így azzal is óvatosnak kell lenni, fokozatosan lehet csinálni.