2025. augusztus 21. csütörtök
Young driving instructor grading his female student on a driving test, using a checklist. Close-up.
Nyitókép: urbazon/Getty Images

Súlyos helyzet kezd kialakulni a jogosítványszerzésnél – egyre többen csalnak Németországban

Infostart

Európa-szerte, többek között Németországban is szinte évről évre nő a vezetői engedélyek megszerzésének ára. Német szakértők szerint eközben a vizsgák is szigorodnak. Mindezzel párhuzamosan meredeken növekedett a jogosítványok megszerzését célzó csalások száma.

Az erre vonatkozó adatokat az illetékes szervezet, a TÜV ( Technische Überwachungsverein) tette közzé. A szervezet ténylegesen nem csak az autóiparra vonatkozóan végez ilyen jellegű vizsgálatokat, ellenőrző tevékenysége kiterjed az energetikai, illetve a különböző géppari berendezésekre is.

A mostani adatok szerint ugyanakkor nem csupán az elméleti vizsgán csalni próbálók száma nőtt, de azoké a bandáké, illetve bűnözőké is, akik ehhez próbálnak segédkezet nyújtani. A módszerek közé tartozik többek között az okmányhamisítás, a különleges kis kamerák használata, illetve egy apró gombból álló fülhallgató. Továbbá – és nem utolsósorban – még az a "csel" is, hogy valójában a vizsgázó egy hasonmása vállalkozik a tesztre.

A TÜV ezzel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy

a vezetői engedély megszerzése érdekében egyre több vizsgázó folyamodik trükkökhöz, nagy általánosságban szigorúan tiltott eszközökhöz.

A csalási kísérletek évről évre nagyobb problémát jelentenek. Az idei esztendő első felében már 2193 ilyen esetet észleltek. Egy évvel ezelőtt, 2024-ben összesen csaknem 4200 csalási kísérletet regisztráltak. Ez 2023-hoz képest tizenkét százalékos, 2020-hoz viszonyítva pedig csaknem ötven százalékos növekedést jelentett. A TÜV ugyanakkor azt feltételezi, hogy mindezzel párhuzamosan évről éve növekedett a be nem jelentett esetek száma is.

Az egyesület ezzel kapcsolatos nyilatkozatában figyelmeztetett a lehetséges következményekre. "Sikeres csalások" esetén a jogosítványt megszerző sofőrök ténylegesen nem rendelkeznek a szükséges ismeretekkel a közúti forgalomról, ami komoly kockázatokat jelent mások biztonságára – hívta fel a figyelmet a TÜV.

Közvetve ugyanakkor értetlenségének adott hangot amiatt, hogy a veszélyek ellenére a vizsga során elkövetett csalásokat gyakran nem büntetik közigazgatási szabálysértésként vagy bűncselekményként.

A TÜV figyelmeztetett arra is, hogy sok eset mögött minden valószínűség szerint erre szerveződött bandák állnak, legyen szó a kamerák és mikrofonok használatáról, vagy a személyi okmányok hamisításáról. A vezető engedélyért folyamodók ugyanis a szóban forgó esetekben "tanácsokra" szorulnak.

Az egyesület szerint az ilyen jellegű hamisítások teszik ki a csalási kísérletek több mint a felét. A kifinomult technikai segédeszközök használata ugyanakkor nagyfokú bűnözői hozzáértésről tanúskodik –állította az egyesület.

A szervezet ismertettette azt az esetet, amelyet a Hessen tartománybeli Kassel regionális bírósága most tárgyal. A város illetékes hivatalának egykori alkalmazottját azzal vádolják, hogy több mint 110 embernek adott el jogosítványt, miközben azok nem tettek vizsgát. A gyanú szerint ugyanakkor a nyereség növelése és egy megfelelő hálózat kiépítése érdekében több más személyt is beszervezett különleges üzleti modelljébe.

németország

vizsga

jogosítvány

