Családja körében kapott halálos golyót a 27 éves influenszer

Közúti lövöldözésben életét vesztette Arizonában Yarely Ashley Hermosillo, a 27 éves influenszert egy eltévedt golyó találta el az amerikai Glendale-ben – írta az Index. A nő férjével, édesanyjával és négyéves kisfiával ült az autóban a piros lámpánál, amikor a mellettük lévő két sávban várakozó sofőr a szóváltásba keveredett egymással. Egyikük, a középső sávban várakozó Jesus Preciado Dousten a rendőrség szerint „egy véletlenszerű irányba” tüzet nyitott, a golyó pedig fejen találta Hermosillót.

A nőt azonnal az arizonai kórházba szállították, de az életét már nem tudták megmenteni.

Yarely Ashley Hermosillónak több mint 300 000 követője volt a Facebookon, Instagramon és TikTokon, a 27 éves nő főleg főzős videókkal vált ismertté.