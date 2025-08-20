ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
394.25
usd:
338.49
bux:
0
2025. augusztus 20. szerda István
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Robbanás Lengyelországban, megindult a vizsgálat

Infostart / MTI

Feltehetőleg egy drón zuhant le a kelet-lengyelországi Lublini vajdaságban, a hatóságok vizsgálják, esetleg katonai légieszközről van-e szó - közölte szerdai sajtóértekezletén Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel kormányfőhelyettes, nemzetvédelmi miniszter.

A politikus arra reagált, hogy a fehérorosz határtól mintegy 120 kilométerre, az ukrán határtól pedig mintegy 100 kilométerre fekvő Osiny településen szerdára virradóan egy azonosítatlan légieszköz zuhant le egy kukoricaföldre, és felrobbant.

"Feltehetőleg egy lezuhant drónról van szó" - mondta el Kosiniak-Kamysz. Hozzátette: folyamatban van pirotechnikai vizsgálat annak megállapítására, hogy katonai célú drónról van-e szó, vagy csempészetre használták-e. Megjegyezte: nem zárható ki az sem, hogy szabotázsakció történt, és a vizsgálat során "nem szabad kizárni" az esetleges összefüggést sem az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokkal, sem egy orosz provokációval.

Annak kapcsán, hogy szerda délelőtt a lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága az X-en közölte: sem Ukrajna, sem Fehéroroszország irányából nem észleltek határsértést, Kosiniak-Kamysz megerősítette: előzetes elemzés szerint a radiolokációs rendszerek nem észleltek a lengyel légtér megsértését. Az adatokat azonban még felülvizsgálják - tette hozzá.

A helyi rendőrség közölte: a tárgy lezuhanása után a lakosok robbanást jelentettek. Több ház ablaka betört, senki sem sérült meg - tudatták.

Kezdőlap    Külföld    Robbanás Lengyelországban, megindult a vizsgálat

lengyelország

drón

lezuhant

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Átadták a Magyar Szent István Rend kitüntetést

Átadták a Magyar Szent István Rend kitüntetést

Farkas Bertalan és Kapu Tibor kutatóűrhajósok vehették át a Magyar Szent István Rend kitüntetést az augusztus 20-i állami ünnepen Sulyok Tamás köztársasági elnöktől a Sándor-palotában.
 

Kiadták a riasztást: változott a kemény viharok érkezésének időpontja

Rubicon Intézet: óriásit változott az augusztus 20-i ünnep

Olyan attrakció készül a fővárosban, ami az agglomerációból is látható lesz

Ők kaptak érdemkereszt kitüntetést

A tűzijátékok kilövik a hazai turizmust is

Lezárások és terelések a fővárosi tűzijáték miatt

Beindult Budapesten az operatív törzs

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Újra MotoGP Magyarországon. Talmácsi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.21. csütörtök, 18:00
Molitorisz Dániel
ortopéd traumatológus
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jön a NATO csúcs, ahol az ukrajnai biztonsági garanciák lesznek terítéken - Háborús híreink szerdán

Jön a NATO csúcs, ahol az ukrajnai biztonsági garanciák lesznek terítéken - Háborús híreink szerdán

Washington és európai szövetségesei már a háború utáni időszak biztonsági garanciáit tervezik Ukrajnának: a Pentagon több forgatókönyvet vizsgál, köztük európai csapatok bevetését amerikai irányítás alatt. Eközben, a mai napon a NATO is találkozik, hogy megvitassák a Trump-Putyin találkozó utáni fejleményeket. Eközben tovább folynak a harcok az orosz-ukrán frontvonalakon: az ott harcoló katonák számára a béke szele egyelőre nem hozott enyhülést.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Eszement, mennyi pénzt költöttek el a Premier League csapatai: minden rekord megdőlt

Eszement, mennyi pénzt költöttek el a Premier League csapatai: minden rekord megdőlt

A Premier League klubjainak átigazolási költekezése már most meghaladja a 2,26 milliárd fontot, ami 12,7%-kal több, mint tavaly.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel calls up 60,000 reservists ahead of planned Gaza City offensive

Israel calls up 60,000 reservists ahead of planned Gaza City offensive

The military says troops are already operating in some areas ahead of the planned operation to occupy all of the city.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 20. 11:07
Felmérés: komoly mélyponton a Tusk-kormány megítélése
2025. augusztus 20. 10:25
Hatvanezer tartalékost mozgósít Izrael az újabb gázai hadműveletekhez
×
×
×
×