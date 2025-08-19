Hárman is látták, ahogy a férfi mélybe zuhant

Gyilkolt az „Ördögszarv”: szörnyethalt egy német hegymászó Ausztria legmagasabb csúcsa közelében – közölte a tiroli rendőrség kedden. A Rajna-vidék-Pfalz tartományból származó 29 éves férfi előző nap egyedül mászott a térségben.

Három másik alpinista is látta, amint a fiatalember a Teufelshorn („Ördögszarv”) csúcsról lefelé ereszkedve váratlanul lezuhant. Azonnal riasztották a mentőszolgálatokat. Egy mentőhelikopter rövidesen a helyszínre érkezett, de már csak a férfi holttestére találtak rá. A rendőrég szerint a baleset idején jók voltak az időjárási feltételek.

A Teufelshorn hegycsúcs a Középső-Alpokban található Grossglockner mellett fekszik, amely 3798 méteres magasságával Ausztria legmagasabb hegycsúcsa.