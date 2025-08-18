ARÉNA
2025. augusztus 18. hétfő
Nyitókép: Pixabay

Válságreakció: országos vízhiányt hirdetett a kormány, már a kerti locsolást is betiltották Nagy-Britanniában

Infostart

Az Egyesült Királyság kormánya bejelentette, hogy országos jelentőségű vízhiány van Angliában, és még az is elképzelhető, hogy a teljes ország kifogy a vízből, ha a száraz idő folytatódik.

Már Anglia egész területén betiltották a slaggal locsolást, és az elkövetkező hónapokban további korlátozások várhatók.

A független kutatóintézet, az Egyesült Királyság Ökológiai és Hidrológiai Központja (UKCEH) arra figyelmeztet: a folyók és víztározók vízszintje rendkívül alacsony, és már a talajvíz is fogyóban van. Egyébként az aszályok általában kétéves események. Egy év száraz időjárás azt jelenti, hogy a vízkészletek kimerülnek – ez történik most. A helyzet akkor válik igazán kritikussá, ha a következő évben nem esik átlag feletti mennyiségű csapadék.

Angliának tehát kétségbeesetten szüksége van az esőre - írja az Index.

A hír hallatán evidens, hogy felmerül a kérdés: mégis hogyan került Anglia olyan helyzetbe, hogy 3 éven belül már másodszor van fogytán a víztartalékuk, miközben az ország pont arról híres, hogy folyton esik az eső, mindenhol patakok csordogálnak, vizes és zöld minden.

Persze ez nem csak egy alapvető benyomás vagy sztereotípia, a rengeteg esőt számok is igazolják, de ha vetünk egy pillantást ezekre, akkor azért árnyaltabbá válik a kép.

Anglia esős, de mennyire? Nos a számok alapján London nagyjából annyira esős, mint Budapest. Bizony, ez nem átverés, a két főváros évi csapadékmennyisége szinte azonos, évi 560-600 milliméter körüli értékeket szokás mérni mindkét nagyvárosban.

London persze a szárazabb részekhez tartozik Anglián belül, illetve az is igaz, hogy az Egyesült Királyság esős területei elsősorban nem is Angliában, hanem Skóciában és Walesben találhatóak. Persze attól még Angliának is van olyan része, ami az égi áldást jóval nagyobb mennyiségben kapja, ilyen például a Lake District nemzeti park területe, az országrész északnyugati részén, ahol évente 2000 milliméter eső – ez összesen 2 méter – is leeshet.

A The Guardian szerint Anglia új keletű vízhiányának egyik oka pont az, hogy sok eső esik.

Az ország a bőséges mennyiségű víz miatt egyszerűen nem készült fel – sem fejben, sem infrastrukturálisan – arra, hogy mi lesz akkor, ha a vízzel majd spórolni kell. A népesség növekedése és az éghajlatváltozás miatti szárazság problémájának félresöprése azzal, hogy „úgyis sokat esik az eső”, kezd olyan luxussá válni, amit az angolok egyre kevésbé engedhetnek meg maguknak.

