2025. augusztus 15. péntek
Donald Trump amerikai elnök integet a marylandi Andrews légitámaszponton, mielőtt az alaszkai fővárosba, Anchorage-ba, az orosz-amerikai csúcstalálkozóra indul 2025. augusztus 15-én. Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök az ukrajnai háború rendezéséről tanácskozik augusztus 15-én az anchorage-i Elmendorf-Richardson katonai bázison.
Nyitókép: MTI/AP/Luis M. Alvarez

Vlagyimir Putyin pontosan érkezik, Donald Trump fogadja

Infostart

Sokórás találkozóra készül Moszkva – péntek este Alaszkában tárgyal egymással az orosz és az amerikai elnök. Egyre több részlet derül ki a menetrendről.

A Kreml szerint az alaszkai tárgyalások eredményesek lesznek, jelentette az orosz állami hírügynökség, a RIA, közölve, hogy a pénteki alaszkai találkozó és tárgyalás legalább 6-7 órán át tarthat.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt nyilatkozta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök időben érkezik meg a Donald Trump amerikai elnökkel Alaszkába tartandó csúcstalálkozójára. „Az elnök mindig időben érkezik” – mondta Peszkov egy repülőgép fedélzetén Oroszország távol-keleti, magadani régiójában.

Mindezzel kapcsolatban a CNN emlékeztetett: Putyin köztudottan késik a találkozókról. Egyszer majdnem egy órát várakoztatta az akkori katolikus egyházfőt, Ferenc pápát egy 2013-as vatikáni látogatása során. Hosszú elnöki ideje alatt Putyin számos világvezetőt váratott meg a lap szerint.

Alaszkába tartva Putyin megállt az oroszországi Magadan városában, ahol meglátogatott egy ipari üzemet, elnökölt egy helyi önkormányzati ülésen, és iskolás gyerekeket látogatott meg egy hokipályán.

Magadan körülbelül négy órás repülőútra van Anchorage-tól, Alaszkától, a pénteki amerikai-orosz elnöki találkozó színhelyétől.

Peszkov azt mondta, hogy Putyin indulása Magadanból „pontos” lesz, és hogy az orosz elnök várhatóan pénteken magyar idő szerint 21 órakor száll le Anchorage-ban, ahol Donald Trump fogja fogadni – ez meglepőnek tűnhet, de voltaképpen szokásos eljárás, hiszen a csúcstalálkozót egy amerikai államban tartják, így a protokoll szerint a vendéglátó ország vezetőjének kell fogadnia a vendéget.

Az amerikai-orosz csúcstalálkozó tervezett napirendjéről a Reuters hírügynökség közölt részleteket. Eszerint:

  • Vlagyimir Putyin gépe a magyar idő szerint 21.00-kor szál le Alaszkában.
  • Az amerikai elnök helyi idő szerint pénteken délután 17.45-kor (ez Magyarországon már szombat hajnal 3.00) indul majd haza Anchorage-ból.
  • Donald Trump washingtoni idő szerint szombat kora reggel (ez nálunk már késő délelőtt, mivel az idő hat órával jár előrébb Budapesten, mint az amerikai fővárosban) érkezik vissza a Fehér Házba.

Időközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, hogy Oroszország a Trump és Putyin közötti tárgyalások előtt is folytatta Ukrajna támadását, de a hatalomdemonstrációra tett kísérlete az új keleti támadás megindításával kudarcot vallott.

„A tárgyalások napján embereket is ölnek. És ez sokat elárul” – közölte Zelenszkij a Telegramon. „A háború folytatódik. Pontosan azért folytatódik, mert nincs rend, és semmi sem utal arra, hogy Moszkva a háború befejezésére készülne” – tette hozzá.

Vlagyimir Putyin pontosan érkezik, Donald Trump fogadja

Vlagyimir Putyin most pontosan érkezik, Donald Trump személyesen fogadja a reptéren

Vlagyimir Putyin most pontosan érkezik, Donald Trump személyesen fogadja a reptéren

Sokórás találkozóra készül Moszkva – péntek este Alaszkában tárgyal egymással az orosz és az amerikai elnök. Egyre több részlet derül ki a menetrendről.
 

