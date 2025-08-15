ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.36
usd:
338.88
bux:
0
2025. augusztus 15. péntek Mária
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
female hand holds bag with cocaine for sale, overdose danger, criminal concept
Nyitókép: alfexe/Getty Images

Szennyvízjelentés: három drog fogyasztása is rekordot döntött

Infostart

Ausztráliában egy pénteken közzétett jelentés szerint a szennyvízelemzés rekordmagasságokat mutatott a metilamfetamin, a kokain és a heroin fogyasztásában.

Az Ausztrál Bűnügyi Hírszerzési Bizottság (ACIC) legújabb szennyvízjelentése szerint 2023 augusztusától 2024 augusztusáig 22,2 tonna metilamfetamint, kokaint, heroint és MDMA-t fogyasztottak. Ez 34 százalékos növekedés az előző évhez képest, amit a metilamfetamin, más néven ICE fogyasztásának növekedése okozott, amely 12,8 tonnát tett ki. Ez az adat a 2016-ban indult megelőzési program keretében indított vizsgálatok legmagasabb szintjét jelenti.

A kokain és a heroin fogyasztása is rekordmagasságba emelkedett, az előbbi 69 százalékkal, 6,8 tonnára, a heroin pedig 14 százalékkal, 1,1 tonnára nőtt az előző évhez képest. Az extasy néven is ismert MDMA fogyasztása 49 százalékkal, 1,4 tonnára emelkedett.

A négy kábítószer becsült utcai értéke a 2022–2023-as 12,4 milliárd ausztrál dollárról 11,5 milliárd dollárra csökkent 2023–2024-ben. Az ACIC szerint ezen illegális kábítószerek fogyasztásnövekedése részben a Covid-19-járvány idején bekövetkezett lassulás utáni fellendülést tükrözi.

„Ez az első alkalom a program fennállása óta, hogy három kábítószer fogyasztása egyszerre rekordmagasságba emelkedett, ami jól illusztrálja ezeknek a piacoknak a hosszú távú ellenálló képességét és azt, hogy képesek felépülni a Covid-járvány miatti korlátozások és a szigorú határellenőrzések okozta jelentős fogyasztáscsökkenésből” – mondta Heather Cook, az ACIC vezetője.

„Az ACIC adatmodellezése szerint a metilamfetamin, a kokain és az MDMA kábítószer-fogyasztásának növekedése valószínűleg 2027-ig folytatódik, bár valószínűleg nem ugyanolyan ütemben, mint a 2024 augusztusával végződő évben” – tette hozzá Cook.

Az adatok 14,5 millió ausztrált – a lakosság körülbelül 57 százalékát – fednek le, és az ország egész területén gyűjtött szennyvízmintákon alapulnak. A jelentés 12 legális és illegális szer fogyasztását követi nyomon.

Kezdőlap    Külföld    Szennyvízjelentés: három drog fogyasztása is rekordot döntött

ausztrália

heroin

kábítószer

kokain

szennyvíz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Alaszkára szegeződik a világ szeme, de nem ez lesz a fontos csúcs

Alaszkára szegeződik a világ szeme, de nem ez lesz a fontos csúcs
„Vlagyimir Putyin nem fog szórakozni velem” – közölte Donald Trump a pénteki, alaszkai csúcs előtt. Az amerikai elnök Alaszka állam fővárosában, egy katonai bázison fogadja orosz kollégáját, hogy az ukrajnai háború végéről és a kétoldalú viszonyról tárgyaljanak.
Elszámolhatták magukat a német hatóságok, súlyos összegek láttak napvilágot

Elszámolhatták magukat a német hatóságok, súlyos összegek láttak napvilágot

Az illetékes német hatóságok kimondatlanul is elszámolták magukat – legalábbis erről tanúskodnak azok a friss adatok, amelyeket a kormány most tett közzé. Ezek szerint a határellenőrzés szigorítására tavaly szeptember óta több mint 80 millió eurót költöttek. Az is kiderült, hogy a teljes összeg felét egyetlen költségtípus teszi ki.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.15. péntek, 18:00
Kiss Ambrus
a Főpolgármester Hivatal főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Flottafókusz: elektromos autók a flottában - a greenwashingon túl is van élet

Flottafókusz: elektromos autók a flottában - a greenwashingon túl is van élet

A Portfolio és az MHC Mobility Flottafókusz cikksorozatában a flottaüzemeltetők és céges felhasználók kedvenc modelljeit hasonlítjuk össze. Magas bekerülési költség vs. jó értéktartás, olcsó üzemeltetés, de éppen csak elégséges felhasználói élmény? A prezstizs mindent felülír vagy marad a józan ész? Érdemes már most elektromos autókra váltani, vagy jobb még inkább kivárni? Kell félni a kínai márkáktól, vagy nyugodt szívvel kerülhetnek be a flottákba? Cikksorozatunk negyedik részében a legnépszerűbb tisztán elektromos modelleket hasonlítjuk össze.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 15.)

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 15.)

A Pénzcentrum 2025. augusztus 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Putin won't 'mess around with me' as pair prepare for Ukraine talks in Alaska

Trump says Putin won't 'mess around with me' as pair prepare for Ukraine talks in Alaska

The two leaders will meet for the first time in six years - but Ukraine's President Zelensky has not been invited.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 15. 08:04
Putyin gépe háromezer kilométerre landolt a mai csúcs helyszínétől
2025. augusztus 15. 06:00
Elszámolhatták magukat a német hatóságok, súlyos összegek láttak napvilágot
×
×
×
×