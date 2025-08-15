Szennyvízjelentés: három drog fogyasztása is rekordot döntött

Az Ausztrál Bűnügyi Hírszerzési Bizottság (ACIC) legújabb szennyvízjelentése szerint 2023 augusztusától 2024 augusztusáig 22,2 tonna metilamfetamint, kokaint, heroint és MDMA-t fogyasztottak. Ez 34 százalékos növekedés az előző évhez képest, amit a metilamfetamin, más néven ICE fogyasztásának növekedése okozott, amely 12,8 tonnát tett ki. Ez az adat a 2016-ban indult megelőzési program keretében indított vizsgálatok legmagasabb szintjét jelenti.

A kokain és a heroin fogyasztása is rekordmagasságba emelkedett, az előbbi 69 százalékkal, 6,8 tonnára, a heroin pedig 14 százalékkal, 1,1 tonnára nőtt az előző évhez képest. Az extasy néven is ismert MDMA fogyasztása 49 százalékkal, 1,4 tonnára emelkedett.

A négy kábítószer becsült utcai értéke a 2022–2023-as 12,4 milliárd ausztrál dollárról 11,5 milliárd dollárra csökkent 2023–2024-ben. Az ACIC szerint ezen illegális kábítószerek fogyasztásnövekedése részben a Covid-19-járvány idején bekövetkezett lassulás utáni fellendülést tükrözi.

„Ez az első alkalom a program fennállása óta, hogy három kábítószer fogyasztása egyszerre rekordmagasságba emelkedett, ami jól illusztrálja ezeknek a piacoknak a hosszú távú ellenálló képességét és azt, hogy képesek felépülni a Covid-járvány miatti korlátozások és a szigorú határellenőrzések okozta jelentős fogyasztáscsökkenésből” – mondta Heather Cook, az ACIC vezetője.

„Az ACIC adatmodellezése szerint a metilamfetamin, a kokain és az MDMA kábítószer-fogyasztásának növekedése valószínűleg 2027-ig folytatódik, bár valószínűleg nem ugyanolyan ütemben, mint a 2024 augusztusával végződő évben” – tette hozzá Cook.

Az adatok 14,5 millió ausztrált – a lakosság körülbelül 57 százalékát – fednek le, és az ország egész területén gyűjtött szennyvízmintákon alapulnak. A jelentés 12 legális és illegális szer fogyasztását követi nyomon.